El Athletic Club afronta el reto más esperado ante el Atlético de Madrid en el momento más oportuno

El equipo vasco suma 14 encuentros sin ganar ante el Atlético de Madrid lejos de San Mamés. La dinámica de los colchoneros y la Champions League juegan a favor del Athletic Club para romper la mala racha

El Athletic Club, tras volver a sumar tres puntos al casillero ante Osasuna, se cuela en la lucha por un puesto en Europa Para reforzar su candidatura al premio europeo, el conjunto de Ernesto Valverde debe pasar por una de las pruebas que más se le ha atascado a los rojiblancos en los últimos años, el Atlético de Madrid fuera de casa.

En los últimos años, al Athletic Club se le ha atravesado el Atlético de Madrid fuera de San Mamés. De los 14 encuentros disputados entre ambos en los últimos años en el campo del cuadro colchonero, el Athletic Club ha salido derrotado en 12 ocasiones y ha logrado dos empates. La dinámica es muy negativa y, aunque esta temporada las sensaciones del combinado vasco no son buenas, esta jornada el equipo de Ernesto Valverde podría redimirse tras 14 años sin ganar al Atlético de Madrid lejos de casa.

El Atlético de Madrid piensa en la Champions League

El cuadro de Simeone llega a la cita en un momento irregular, de mucha inestabilidad y con la cabeza puesta en la Champions League. Las semifinales ante el Arsenal acaparan todos los focos en un Atlético de Madrid que ha 'tirado' LaLiga para centrase en la final de la Copa del Rey, dónde salieron derrotados ante la Real Sociedad, y en la competición europea, que ha pasado a ser el único clavo ardiendo al que agarrarse tras un temporada en LaLiga decepcionante. El partido ante los londinenses se jugará el miércoles, por lo que todo apunta, que el Atlético de Madrid, como hizo ante el Sevilla, volverá a sacra una alineación cargada de suplentes.

El momento idóneo para el Athletic Club

El momento es idóneo para el Athletic Club que tiene en su mano la posibilidad de acabar con una mala racha de resultados que se ha prolongado 14 duelos. Los bilbaínos vienen de ganar a Osasuna y con la moral alta tras reengancharse a la lucha por Europa. Ademas, la tendencia del Atlético de Madrid en los últimos partidos juega a favor de los vascos. Desde que vencieron al Barcelona en la ida de los cuartos de final de la Champions League, los madrileños no han sumado ninguna victoria, sumando 4 derrotas, dos de ellas en LaLiga. para colmo, los de Simeone suman 4 partidos consecutivos en LaLiga sin ganar. Todo ello juega a favor de un Athletic Club necesitado de puntos para mantenerse en la carrera por un puesto europeo y afianzar las buenas sensaciones logradas la jornada pasada en San Mamés ante Osasuna.