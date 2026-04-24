Nico Williams se impacienta con su readaptación en el Athletic Club

El futbolista rojiblanco volvió a abandonar el encuentro pasada la hora de partido, algo que se ha vuelto una costumbre para Ernesto Valverde en las últimas jornadas y denota que Nico Williams sigue sin estar al 100% de cara al tramo final de temporada

El Athletic Club volvió a la senda de la victoria ante Osasuna en un partido dónde Nico Williams, por dos motivos, acaparó los focos. El extremo navarro partió como titular como parte del plan de Ernesto Valverde para vencer a los rojillos y para que el internacional español siga sumando minutos y experiencias tras el parón obligado por la pubalgia. A Nico Williams se le vio una actitud muy positiva y, durante los primeros minutos del duelo, fue la figura más llamativa del conjunto vasco. Su partido fue de más a menos y, en el minuto 60, Valverde optó por cambiarlo. Al llegar al banquillo, el atacante hizo aspavientos, mientras que sus compañeros lo consolaban. Nico Williams sigue sin encontrar su mejor versión a las puertas del Mundial y se desespera con la desagradable situación que le ha tocado vivir esta temporada en el Athletic Club.

La readaptación de Nico Williams en el Athletic Club

En circunstancias normales, Nico Williams sería de los últimos cambios que se le pasarían por la mente a Ernesto Valverde, y más con un 1-0 a favor en San Mamés. Pero la realidad es que, llegado el minuto 60, se ha convertido en una costumbre que el internacional español sea uno de los primeros cambios que el entrenador rojiblanco lleva a cabo. Ante Osasuna no fue una excepción y, cumplida la hora de partido y sin aparentes molestias, Ernesto Valverde optó por retirar del campo a un Nico Williams al que se le vio molesto. El internacional español, más que por la decisión de Valverde, se mostró disconforme con su partido, aunque fue clave en el gol de la victoria de Guruzeta.

Nico Williams sigue sin encontrar la regularidad y sin completar 90 minutos, hecho que no ocurre desde la jornada 18 de LaLiga. El atacante se desespera, aunque todo forma parte del proceso de readaptación del futbolista tras un mes parado por la lesión de pubalgia. El tratamiento de momento, está dando resultados, aunque no de forma inmediata, algo que se ve claramente por los gestos de Nico Williams al terminar cada partido.

La figura de Nico Williams toma relevancia para el Mundial

Y es que el tiempo es oro para Nico Williams que ve como el Mundial está a la vuelta de la esquina. El internacional español no quiere perderse la cita y, además, quiere ser una figura clave como lo fue en la Eurocopa de 2024. Con la baja de Lamine Yamal, que llegará justo para la cita mundialista, la presencia de Nico Williams toma más relevancia y todo un país espera la mejor versión del futbolista al que le quedan 6 jornadas de LaLiga para encontrar las buenas sensaciones que, de momento, vienen y van.