Ernesto Valverde, sobre el susto de Yuri Berchiche: "Estaba como ahogado"

El defensor del Athletic Club sufrió un desvanecimiento en los últimos minutos del partido. Valverde asegura que todo se queda en un susto y que Yuri está bien

El Athletic Club volvió a sumar tres puntos en LaLiga para colarse en la lucha por Europa. Ante Osasuna, el Athletic Club hizo los deberes y firmó un buen partido, aunque no todo lo que reluce es oro. Laporte se retiró lesionado, Yeray Álvarez terminó el partido con calambres y Yuri tuvo que abandonar el terreno de juego tras desplomarse en los minutos finales. Las asistencias médicas saltaron al césped para atender al jugador y la cara de los futbolistas era un poema. El susto duró poco, puesto que el jugador se reincorporó y abandonó el terreno de juego con signos de dolor en el pecho. Ernesto Valverde, tras el duelo, fue preguntado por Yuri Berchiche y subrayó que el futbolista se sentía" como ahogado".

"Está más tranquilo. Ha tenido un momento que se estaba ahogando. No quiero decir nada, porque con estas cosas nunca se sabe, pero está tranquilo y bien. Creo que se ha asustado", declaraba Ernesto Valverde que tranquiliza a la afición rojiblanca. Ahora, al futbolista le realizarán las pruebas oportunas para determinar que fue lo que le ocurrió durante el partido.

Valverde celebra la victoria del Athletic Club

En otro orden de cosas, Ernesto Valverde se mostró muy satisfecho por el partido tan serio que jugaron sus futbolistas. La victoria reanima al equipo vasco y la portería a cero reafirma la solidez defensiva del equipo bilbaíno. "Teníamos todos la conciencia de que estos tres puntos eran fundamentales. Está claro lo que nos jugábamos en el partido. Realmente así es como hay que jugar estos partidos, con tensión, sabiendo que no hay que conceder nada al rival y siendo certero cuando tienes tus opciones. Teníamos intención de dejar la portería a cero después de tanto tiempo y Unai ha sido fundamental con la parada del penalti y la otra parada posterior", comenzaba diciendo Ernesto Valverde tras el duelo.

"No te lo puedes imaginar. A veces nos hacemos la trampa de mirar cuánto suman los de delante y los de atrás. Sumen lo que sumen, tenemos que ir a ganar. En los partidos que quedan, tenemos que mirar a ver cuántos puntos se pueden conseguir. Detrás de este no había nada más, teníamos que jugarlo con la máxima tensión posible. Y ahora hay que ir a Madrid con la misma intención, y así hasta el final", responde el entrenador del Athletic Club al ser preguntado sobre el sabor de la victoria en estos momentos tan difíciles para el Athletic Club.