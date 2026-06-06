Raúl García se moja sobre la renovación de Yuri con el Athletic Club

El futuro del lateral izquierdo sigue siendo una incógnita debido a que hay diferencias económicas entre las partes. El ex jugador del equipo vasco ha asegurado que él lo renovaría por el buen rendimiento que ha dado en la temporada recién finalizada

Las negociaciones para la renovación de Yuri Berchiche por el Athletic Club es uno de los temas que más preocupa a la afición del equipo vasco la cual teme que pueda perder a uno de sus mejores jugadores de cara a la próxima temporada. Hay diferencias económicas entre las partes a pesar de que hay deseo de seguir unidos. Una situación sobre la que ha hablado un histórico del Athletic Club como es Raúl García que ha sido contundente sobre si el club de Bilbao debe renovar al lateral izquierdo.

Raúl García no ha dudado lo más mínimo y ha señalado que el Athletic Club debe renovar a Yuri Berchiche. "Obviamente sí. No lo digo porque sea mi amigo y porque le conozca, sino porque creo que el rendimiento, sobre todo se ha visto este año también, que ha sido muy bueno", ha dicho en un evento en el Emen4Sport de Deusto.

El que fuera atacante del Athletic Club ha aprovechado la negociación de Yuri Berchiche y el Athletic Club para romper una lanza a favor de los futbolistas veteranos que no son todo lo valorados que merecen debido a que los clubes consideran que no deben ganar tanto dinero. "No hay que mirar tanto el DNI, sino ir viendo el rendimiento que está dando".

A pesar de sus 36 años, Yuri Berchiche ha sido muy importante en el Athletic Club en la temporada que recién acaba de finalizar ya que ha sido titular en el lateral izquierdo y ha actuado como solución de emergencia en la posición de central cuando el equipo tuvo muchas bajas por lesión u otros motivos en dicha demarcación. Al final, el de Zarautz ha disputado un total de 39 partidos oficiales y 3.183 minutos en los que no marcó gol, pero en los que dio 7 asistencias.

Las diferencias entre el Athletic Club y Yuri para llegar a un acuerdo para la renovación

El Athletic Club y Yuri Berchiche llevan bastante semanas conversando para llegar a un acuerdo para renovar un contrato que expira al final de esta temporada.

No se ha logrado aún porque las diferencias son económicas. El Athletic Club considera que el lateral izquierdo debe ganar menos dinero por su veteranía, pero el futbolista quiere ver recompensado su nivel de juego en las últimas temporadas sin que se tenga en cuenta la edad: que se le valore por su aportación e importancia en el terreno de juego.

Por ahora no hay acuerdo entre las partes y el tiempo pasa. Para el Athletic Club la pérdida de Yuri Berchiche sería un problema serio debido a la importancia que ha tenido el futbolista en las últimas temporadas y también a que Adama Boiro no ha rendido al mismo nivel que el de Zarautz cuando ha tenido la oportunidad de jugar.

En caso de que no haya acuerdo para la renovación, el Athletic Club tendrá que acudir al mercado de fichajes para buscar un lateral izquierdo que supla el vacío de Yuri. Operación que no será nada sencilla por el limitado mercado que tiene el club rojiblanco. Con todo, la renovación de Yuri por el Athletic Club aún es posible.