Alessio Lisci: "Cuando el rival está en una situación peor que la nuestra tienes que saber jugar este partido"

El entrenador de Osasuna pide más a la plantilla y asegura que el Athletic Club hizo méritos para llevarse la victoria

Osasuna no estuvo acertado ante el Athletic Club y perdió una muy buena oportunidad de entrar en la lucha por Europa. El equipo rojiblanco dominó a los navarro que tiraron a la basura la primera parte, según el análisis de Alessio Lisci tras el partido.

"Cuando el partido es feo, encajamos gol en situaciones en las que vivimos poco el partido. Incluso tienen opciones de meternos el segundo gol de la misma forma. Tenemos que vivir mucho más esas acciones sobre todo cuando el partido es feo, más aún a estas alturas de liga", manifestó en la sala de prensa de San Mamés. "Tras el descanso, hemos corregido y hemos hecho méritos para empatar el partido", dijo. Pero Osasuna se topó con Unai Simón, del que Lisci dijo que "cuando el portero actúa de esa forma solo podemos darle la enhorabuena". "Cuando el rival está supuestamente en una situación peor que la nuestra, que no era así porque solo había un punto de diferencia, tienes que saber jugar este partido", aseveró tras la derrota ante el Athletic Club.

Lisci reconoce que el Athletic Club fue superior a Osasuna

Aún así, Lisci reconoció el mérito del Athletic Club, que mereció los tres puntos. "El Athletic no ha hecho mucho más que nosotros, pero ha aprovechado esas situaciones. Ha habido momentos, sobre todo en segundas jugadas en la primera parte, en la que el equipo podía haber hecho algo más", analizó. Para el italiano, esta derrota no merma las opciones de Osasuna de entrar en la pelea por Europa. "Lo que tenemos que hacer es ganar el fin de semana, sellar la salvación y, a partir de ahí, vamos a pisar el acelerador cuanto más podamos. A mí aún me cuadran los números", dijo.

Javi Galán lamenta la derrota de Osasuna

Por otro lado, Javi Galán, jugador de Osasuna, lamentó en la derrota de su equipo contra el Athletic Club que les “ha faltado intención con el balón". "Hemos tenido posesión, pero sin generarles peligro” aunque en la segunda parte han sido “sido más verticales con el balón y se ha visto en las ocasiones”. En ese segundo periodo, el defensa extremeño consideró: “Hemos sido más reconocibles, igual hemos tenido menos el balón pero con mucha más intención”, dijo en declaraciones a Movistar a pie de campo. Sobre las dos intervenciones de Unai Simón que evitaron el empate de Osasuna, Galán dijo: “Es un gran portero, ha hecho la del penalti y una parada muy buena a Budimir, el caso es generarlas y si tienen el acierto de pararlas, pues felicitarle y ya está”.