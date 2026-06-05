La primera decisión de Edin Terzic en el Athletic Club, toda una declaración de intenciones

El cuadro vasco comenzará la pretemporada el 6 de julio y el técnico alemán tiene previsto que esta se desarrolle en las instalaciones de Lezama para empaparse cuanto antes de la filosofía del cuadro de San Mamés

En el seno del Athletic Club aún están tranquilo porque ciertamente, se ve lejos el comienzo de la pretemporada. Pero el Athletic Club tiene en la 2026/27 un punto de inflexión debido a la salida el pasado curso de Ernesto Valverde y la llegada del técnico Edin Terzic en su lugar. Edin Terzic llega al Athletic Club con unas altas expectativas sobre él de la afición vasca, ya que se mira con ilusión el trabajo que realizó en el Dortmund en la Bundesliga.

El Athletic Club, según adelantó Edu Velasco de 'El Chiringuito', empezará su pretemporada el próximo 6 de julio. Despejada la que es la primera incógnita sobre cuándo se podrá a ver a Edin Terzic dirigiendo al Athletic Club en una temporada ilusionante en la que uno de los objetivos es volver a ser competitivo tras un curso pasado en el que los vascos empezaron en Champions League y terminaron sin entrar en Europa por la vía de la Liga.

Edin Terzic apuesta por el trabajo en casa del Athletic Club

El Athletic Club cuenta con una de las mejores instalaciones deportivas para la preparación de sus diferentes equipos. Esta buena infraestructura y el deseo de Edin Terzic de integrarse rápidamente en la filosofía del Athletic Club hacen que el técnico alemán quiera apostar por una pretemporada que se realice en Lezama y en la que los desplazamientos solo se realicen para viajar a los lugares en los que se disputen los amistosos.

Las diferencias entre las pretemporadas de Edin Terzc y Ernesto Valverde en el Athletic Club

Las similitudes entre Edin Terzic y Ernesto Valverde en lo que a elección de la ubicación de las pretemporadas es una realidad. El pasado verano, el Athletic Club realizó su pretemporada también en Lezama pero en los tres cursos anteriores, la ciudad deportiva del cuadro vasco no fue la única ubicación elegida por Ernesto Valverde.

Ernesto Valverde en un partido entre Dortmund y Athletic Club

En la 2022/23, el Athletic Club realizó un 'stage' en Alemania y también disputó amistosos en Reino Unido. En la 2023/24 los vascos tuvieron una gira por diferentes ciudades de México como Querétaro o Guadalajara. Repitió el Athletic Club en Alemania en la 2024/25 aunque los de Ernesto Valverde empezaron trabajando en Lezama.

La cercanía de Edin Terzic a Lezama, clave en el futuro de varios jugadores

Edin Terzic sabe bien que estar en Lezama en la pretemporada le ayudará a seguir a un buen número de jugadores con los que podría tener que contar a lo largo de la temporada. Esta estancia del Athletic Club en Lezama de la mano de Edin Terzic también ayudará al técnico alemán a evaluar si los jugadores que no tienen garantizada su permanencia en el primer equipo por llegar de una cesión o por no haber contado demasiado en el curso anterior, son aptos para tener minutos en la 2026/27. Aún está por ver cuántos amistosos disputará este 'nuevo' Athletic Club de la mano de Edin Terzic ya que ahí se podrá dilucidar el tipo de preparación que quiere llevar a cabo el técnico alemán en su primera temporada defendiendo los intereses de los de San Mamés.