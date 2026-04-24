Guruzeta no es una opción descabellada para España de cara al Mundial

El delantero del Athletic Club suma 15 goles, igualando a Borja Iglesias y a Oyarzabal, que sí estarán presentes en la lista definitiva de Luis de la Fuente para el Mundial. La ausencia de Samu convierten al delantero del Celta en el único '9' del equipo, lo que podría abrir la puerta a Guruzeta, que es el siguiente delantero centro español con más goles en su casillero

El delantero del Athletic Club, Gorka Guruzeta, está a un tanto de igualar su mejor registro goleador con el cuadro vasco. La temporada del equipo bilbaíno deja mucho que desear, pero lejos de venirse abajo, Guruzeta está manteniendo al equipo con sus goles. Con 15 tantos en su casillero, el delantero guipuzcoano es el máximo anotador del Athletic Club esta temporada, con el Mundial a la vuelta de la esquina. Aunque Luis de la Fuente no ha considerado al atacante en las convocatorias de este curso, la opción de Guruzeta para España de cara al Mundial no es descabellada ya que iguala en número de goles a delanteros como Oyarzabal o Borja Iglesias, que tienen su hueco garantizado en los planes de Luis de la Fuente.

Guruzeta iguala a Oyarzabal y Borja Iglesias, y pide paso en la Selección española de Luis de la Fuente

Ante Osasuna, Guruzeta volvió a ver puerta en un encuentro que se decantó gracias al solitario gol del ariete. La casilla de tantos del guipuzcoano sigue creciendo en una campaña que apunta a ser histórica para el delantero, que está a un solo gol de convertirla en la más prolífera desde que llegó al primer equipo rojiblanco. Para colmo, el Mundial está a la vuelta de la esquina y sus números lo defienden ante la convocatoria de Luis de la Fuente, que no brilla, precisamente, por la abundancia de delanteros centro. En la última convocatoria, el único ariete puro era Borja Iglesias, que suma los mismos goles que Guruzeta esta temporada. En esa posición, Luis de la Fuente contaba con Samu, jugador del Oporto, pero una grave lesión lo aparta del Mundial, dejando una ficha libre que hace menos descabellada la opción de que Guruzeta vaya al Mundial.

Con la baja de Samu, Luis de la Fuente ha ido a la última convocatoria de España para jugar ante Serbia y Egipto con Borja Iglesias como único delantero centro, pero con Oyarzabal y Ferrán Torres ejerciendo el papel de falso '9'. El capitán de la Real Sociedad también suma 15 goles esta temporada, como Guruzeta, mientras que Ferrán Torres acumula 19 dianas.

La convocatoria de Luis de la Fuente para el Mundial

Aun así, el delantero del Athletic Club cuenta con pocas opciones de ir al Mundial, y más tras no haber estado presente en ninguna de las convocatorias que Luis de la Fuente ha ido tejiendo de cara a la cita mundialista de este verano. Hasta que el riojano no de la lista definitiva para el Mundial, las puertas no están cerradas para Guruzeta que encara con ilusión y responsabilidad los últimos 6 partidos de LaLiga.