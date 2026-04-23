De la Fuente arranca una cuenta atrás de 50 días con Lamine para el Mundial

En Las Rozas ahora son optimistas y creen que Lamine podrá estar en el inicio de la concentración con España; el seleccionador lo incluirá en la convocatoria oficial a expensas de comprobar su evolución y no se descarta un 'plan B'

La cuenta atrás ha comenzado. Quedan 50 días para el arranque del Mundial y 55 para que lo haga la Selección en su primer partido contra Cabo Verde. ¿Estará Lamine Yamal en el estreno en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta? Evidentemente, habrá que ir observando y comprobando muy de cerca la evolución de su lesión para dar una respuesta a esta pregunta, pero en principio todo apunta a que lo hará muy justo.

La selección española iniciará su concentración el 30 de mayo. Será solo el punto de partida de una preparación diseñada al milímetro con el objetivo claro de llegar lo más lejos posible en el Mundial.

Lamine entrará en la convocatoria oficial

La Federación entregará la lista definitiva de convocados para el Mundial el 1 de junio, apenas un día después del inicio de la concentración. Serán 26 jugadores y, salvo contratiempos de última hora, Lamine Yamal será uno de los nombres propios de la convocatoria.

Pese al contratiempo sufrido con esta rotura muscular en el tramo final del curso, Luis de la Fuente tiene muy claro que convocará a su gran estrella para la cita en Estados Unidos. De ahí que el comunicado del Barça haga incluso referencia a su participación en el Mundial -una decisión compete única y exclusivamente al seleccionador y que ni mucho menos está en manos del club-. De igual forma, la nota del Barça admite abiertamente que el '10' se perderá ya lo que resta de temporada con su equipo.

El mensaje de Lamine, muy preocupante

El protagonista ha lanzado un mensaje en redes sociales en el que lamenta su situación y admite estar en un momento muy triste, sin hacer ninguna referencia a su vuelta al césped con España. "Esta lesión me deja fuera del campo en el momento que más quería estar, y duele más de lo que puedo explicar. Duele no poder luchar con mis compañeros, no poder ayudar cuando el equipo me necesita. Pero creo en ellos y sé que van a dejarse el alma en cada partido".

Aunque siempre en clave Barça, Lamine asegura que este contratiempo será solo un paréntesis, pero no especifica nada acerca de su reaparición en el Mundial. "Yo estaré ahí, aunque sea desde fuera, apoyando, animando y empujando como uno más. Esto no es el final, es solo una pausa. Volveré más fuerte, con más ganas que nunca, y la próxima temporada será mejor. Gracias por los mensajes y visca el Barça".

Las primeras pruebas físicas, con la 'Roja'

Concentrados desde el 30 de mayo, se iniciarán entonces dos semanas de intenso trabajo antes del debut, previsto para el 15 de junio frente a la teóricamente inferior Cabo Verde. Antes del arranque la competición oficial, España tendrá dos pruebas importantes para ajustar detalles. El 4 de junio jugará un amistoso en La Coruña frente a Irak -todavía pendiente de confirmación definitiva-, un encuentro en el que De la Fuente tendrá la ocasión de ir poniendo a punto a Lamine antes de cruzar el Atlántico.

Cuatro días más tarde, el 8 de junio, España se medirá a Perú en Puebla (México) en un segundo encuentro amistoso que ya formará parte de la concentración en suelo norteamericano, concretamente en Chattanooga, donde el equipo establecerá su base logística. Desde allí se desplazará a Atlanta para disputar los dos primeros partidos del Mundial. Comenzará entonces el camino de España en una fase de grupos que, a priori, no debería complicarse en exceso.

El segundo partido llegará seis días después, el 21 de junio ante Arabia Saudí, en el mismo escenario del primer partido, mientras que el cierre de esta primera fase será el 26 de junio en Guadalajara (México) frente a Uruguay, un rival ya de mayor exigencia y que puede marcar las diferencias en la clasificación final.

El 'plan B', reservar a Lamine para las eliminatorias

Desde Las Rozas son ahora optimistas y creen que Lamine Yamal podrá estar disponible ya desde el inicio de la concentración con España, aunque también tienen en mente un 'plan B' por si se produjese una recaída, lo cual no es nada descartable, o por si la evolución fuese más lenta de lo esperado. La alternativa sería reservarle hasta los partidos más decisivos de la Copa del Mundo, las eliminatorias.

El objetivo de España es terminar esta fase de grupos como primeros para evitar sustos innecesarios en las eliminatorias. Y es que el cruce de dieciseisavos ya puede ser criminal. Si España lidera su grupo, jugaría el 2 de julio en Los Ángeles; si cae a la segunda plaza, lo haría un día después en Miami y con el riesgo añadido de cruzarse con una potencia como Argentina, vigente campeona y una de los grandes favoritas.

Todo está pensado para que Lamine llegue en las mejores condiciones posibles. La preparación va a ser minuciosa, cuidando cada detalle, desde los minutos hasta la carga de trabajo. La intención no es solo competir sino asegurarse de que el jugador pueda rendir al 100% y ser decisivo en el Mundial.