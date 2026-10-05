Cesc Fàbregas, ex del Barcelona: "Sufrí con Guardiola porque venía de tener libertad absoluta en el Arsenal"

El actual técnico del Como admite que no pudo ofrecer su mejor nivel como futbolista en el conjunto azulgrana, señalando como razón algunas de las decisiones tácticas del por entonces entrenador culé

Entrenador de éxito en el Como, al que ascendió a la Serie A italiana y llevó el pasado curso a la primera clasificación de su historia para la Champions, Cesc Fàbregas también tuvo una exitosa carrera como futbolista. Fue precisamente en el conjunto transalpino, del cual se convirtió también en accionista, donde colgó las botas hace solo tres años. Pero sus mayores éxitos llegaron en Inglaterra. Aunque se formó en la cantera del FC Barcelona y luego regresó para formar parte de una épocas más doradas del club azulgrana, él mismo siento que no dio todo lo que podía ofrecer en el Campo Nou.

Regreso al FC Barcelona tras ser un ídolo en el Arsenal

Fue en el verano de 2011 cuando la entidad catalana pagó 34 millones de euros para hacerse con su fichaje procedente del Arsenal. Por entonces, el de Arenys de Mar ya era un ídolo en el conjunto londinense. Tras aterrizar muy joven para jugar inicialmente en su equipo sub 18, con apenas 21 años ya había logrado convertirse en su capitán, finalizando su etapa allí con 303 partidos oficiales, en los que firmó 57 goles y 95 asistencias, conquistando la FA Cup y la Community Shield.

Con ese currículum, regresó al Barça de Pep Guardiola, que como entrenador culés levantó 14 títulos de 19 posibles. Era el escenario ideal para que uno de los mejores jugadores de la Premier League acabase de explotar. Pero aunque hizo 15 goles en su primera campaña, solo estuvo otras dos y acabó regresando en 2014 al fútbol británico para firmar con el Chelsea, que pagó solo un millón menos de los que había desembolsado el club azulgrana.

"Con Arsène Wenger no trabajábamos mucho, pero él me daba mucha libertad"

Para el propio Cesc, fueron algunas decisiones del ex entrenador del Manchester City, ahora en paro, las que hicieron que no pudiera mostrar el nivel exhibido en su anterior equipo. "Yo donde empiezo a sufrir un poco en mi carrera es en el Barça, en el segundo año. Porque de irme al Arsenal con 16 años, de tener una posición donde Arsène Wenger me daba libertad absoluta... Ves donde puedes hacer daño tácticamente con Arsène, no trabajábamos mucho pero él me daba mucha libertad. Creía mucho en el jugador inteligente que ocupaba bien los espacios. Yo venía entre centrales, jugaba de mediapunta, me metía de 9, me salía banda, yo podía hacer lo que quería, era anárquico total", explicó en unas declaraciones recogidas por Sport.

Pero esa plena libertad de la que gozaba en el conjunto inglés no era la que tenía con Guardiola, ni tampoco en la selección española, por lo que no se sentía del todo cómodo. "El segundo año empieza a meter un poquito más Alexis Sánchez, más arriba, fijando como 9, y después me baja mucho más como interior. A partir de aquí el juego es mucho más posicional y yo allí sufría un poco más porque venía de 10 años de moverme por donde quería, de crear mis propios espacios, de ver que este compañero se va ahí, pues yo vengo aquí y yo entendía muy bien en esas", destacó.

Un posible regreso al FC Barcelona

Por ello, pese a su sentimiento culé, Cesc no esconde que "nunca" se sintió "tan en casa como en Highbury". Pero dado su éxito en el Como, no son pocas las voces que apuntan que podría ser el próximo entrenador del Barça, donde por ahora se tiene plena confianza en Hansi Flick. A sus 39 años, desde luego, al catalán le queda una larga carrera por delante en en los banquillos.