Cesc Fàbregas, el entrenador de moda en Europa

El entrenador español del Como 1907, Cesc Fábregas, vive una temporada dulce en la Serie A y sigue acaparando las miradas del mundo después de sus prestaciones en el banquillo del equipo italiano donde ya sueña con clasificarlo para para competición europea

Los entrenadores españoles por el mundo gozan de buena salud. En Inglaterra Unai Emery eleva su nombre en la cima buscando una nueva hazaña con el Aston Villa. Y sin olvidar los nombres de Mikel Arteta, que tiene líder al Arsenal y los siempre brillantes Pep Guardiola en el Manchester City y Andoni Iraola en el Bournemouth. Si miramos a Italia, una figura destaca por encima del resto: es Cesc Fàbregas. El de Arenys de Mar pulveriza registros desde que aterrizó en el banquillo del Como 1907. Ahora lo tiene peleando con los grandes de la Serie A y quiere más.

La irrupción de Cesc Fábregas es una realidad

Desde que colgara las botas como profesional en el año 2023 en el Como, el centrocampista inició su etapa como entrenador también en los escalafones inferiores del combinado lariani. Tomó las riendas del equipo sub 19, denominada en el país transalpino esta categoría como 'Primavera'. Y desde ese momento, su vínculo ha ido más allá, hasta tal punto de convertirse en accionista del club y ser mano derecha del presidente y los propietarios de la entidad.

La temporada 23/24 fue la de su confirmación. Fue entrenador interino del primer equipo durante cinco encuentros y posteriormente ayudante de Osian Roberts. Y lograron el ascenso a la máxima categoría 21 años después. Un hecho que se celebró por todo lo alto en el Stadio Giuseppe Sinigaglia.

Galones como entrenador principal del Como

Con el paso del técnico galés a coordinador, Cesc Fàbregas fue elegido como entrenador principal en el retorno a la Serie A. Y su debut no pudo ir mejor porque logró una salvación holgada y con suficiencia a falta de cuatro jornadas para la conclusión. Finalizaron en 10º posición con 49 puntos.

Una campaña que le valió estar en las quinielas de conjuntos de prestigio en Europa. Vinculado a entidades como el Inter de Milán, el RB Leipzig o el Bayer Leverkusen, que sondeó su fichaje como recambio de Xabi Alonso. Pero Cesc decidió quedarse en Como y se marcó objetivos más ambiciosos.

Cesc y la meta de clasificar al Como para competiciones europeas

Este verano el Como invirtió en el mercado de fichajes algo más de 100 millones de euros en la llegada de futbolistas como Jesús Rodríguez (ex del Betis), Martin Baturina, Nicolas Kühn o Jayden Addai o Jacobo Ramón, entre otros. Futbolistas que se sumaron a una lista en la que ya habitaban jóvenes en alza como Nico Paz, la estrella del equipo o el también exbético Assane Diao. Y no hay que olvidar a veteranos como Álvaro Morata, Diego Carlos o Alberto Moreno.

A estas alturas de competición, el Como es sexto clasificado con 33 puntos, a tres de la Champions League que marca la Juventus. Además, los de Cesc tienen un partido menos con respecto a Roma y la propia Juventus. A nadie se esconde que el objetivo para este es llevar al combinado lariani a competición europea.

Elevando el nivel de Nico Paz, Jesús Rodríguez...

Un proceso como entrenador donde destaca por su fútbol vertical, asociativo y saber sacar valor de los jóvenes emergentes. El ejemplo más claro es del de Nico Paz. El internacional argentino, ex del Real Madrid, se ha consolidado como uno de los mejores jugadores del Calcio. Suma seis goles y otras tantas asistencias en lo que va de curso y su futuro estaría de regreso al Santiago Bernabéu. Los blancos se guardaron una opción de recompra y todo apunta que la harán efectiva este verano.

Otro jugador que brilla es Jesús Rodríguez. Con 20 años recién cumplidos ya se ha convertido en uno de los líderes. Dos goles y seis asistencias le avalan.

Todo esto y mucho más hace que Cesc Fábregas sea el entrenador de moda en Europa. Tiene contrato hasta 2028 y va camino de lograr el enésimo objetivo fijado en el Como: meterlo en competiciones continentales.