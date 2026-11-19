En Aprilia tiran la toalla, en KTM aseguran que no habrá lucha y en Ducati ya piensan en la foto... Sólo Marc Márquez no pierde el foco en el Gran Premio de Portugal

Tras vivir el primer 'match ball' en Qatar, que Marc Márquez no pudo certificar, el piloto catalán afronta en Portimao una opción más real de proclamarse campeón del mundo de MotoGP por octava vez y, así, igualar a Giacomo Agostini como el piloto que más veces ha ganado en la categoría reina.

Para ello necesita puntuar el sábado y acabar por delante de Jorge Martín o lograr 15 puntos a lo largo de todo el fin de semana si su gran rival hace pleno. Si tiramos de lo vivido durante todo el año, la pelea debería acabar el sábado, aunque Marc Márquez ha advertido que no piensa arriesgar y que va a salir a la defensiva, así que podría definirse el domingo.

Ahora mismo, aventaja en 60 puntos a Jorge Martín a falta de 74 y en 74 a Marco Bezzecchi, que sólo tendría opción si Márquez no puntúa en los dos últimos fines de semana, él lo gana todo y suma 14 puntos más que Jorge Martín.

El piloto madrileño, muy recuperado de su rotura de radio, llega con ganas de pelea, pero pocos creen que esa pelea pueda haberla. La sensación general es que todo está sentenciado y que sólo falta certificarlo. Y así lo señalan hasta algunos de sus compañeros en Aprilia.

En Aprilia tiran la toalla

"Creo que no hay mucha más pelea ya. Está muy lejos Marc. Aparte, cuando tú ves un campeonato, creo que te fijas más en la línea de cómo viene cada uno, y creo que Marc lo tiene muy encaminado", asegura Raúl Fernández.

El piloto de Trackhouse, al igual que su jefe, Massimo Rivola, cree que Marc Márquez les ha ganado a todos. "Yo creo que lo ha ganado Marc, no lo ha perdido Aprilia. ¿Cuántas sprints ha ganado? Diez. Creo que ni todas las Aprilias juntas hemos ganado tantas. ¿Cuántas carreras ha ganado de domingo? Al final, creo que ha sido Marc el que ha dado un poquito más y ha hecho la diferencia. Para mí ha sido Marc. (...) Me sabe muy mal por Aprilia. Creo que se ha hecho un año muy bueno, muy competitivo, en el cual hemos tenido una moto muy competitiva y muy regular durante todo el año. Pero, por parte de los cuatro pilotos, a lo mejor no hemos sacado el 100 % en todo momento, y creo que ahí ha sido donde Marc nos ha ganado", sentencia el madrileño.

Pedro Acosta cree que Marc Márquez 'esperará' al domingo

Si Raúl Fernández lo ve prácticamente imposible, Pedro Acosta le da la razón. El murciano cree que ya no hay pelea por el Mundial, que todo quedó finiquitado en tras la caída de Martín en Phillip Island y que la única duda es si Marc cerrará el mundial en el Sprint de Portimao o en la carrera del domingo.

Marc Márquez junto a Pedro Acosta / Imago

En este sentido, Acosta piensa que la lucha por el título "ya está cerrada", aunque también considera que Marc podría querer que se resolviera el domingo y no el sábado. "Pensaba que iba a ser más fácil el sábado. Lo acabará el domingo, creo yo. Al final, creo que vemos muchos que nos jugamos un buen resultado y él se juega algo que es mucho más grande, y que quizás no hace falta entrar en peleas tontas por un día u otro, es lo que quiero decir. También creo que es más bonito ganar un campeonato el domingo", afirma el de Mazarrón sobre el que será su próximo compañero de equipo.

Iker Lecuona, dispuesto a ayudar

Y del que será al que es en el Gran Premio de Portugal 2026. Iker Lecuona suplirá a Pecco Bagnaia en Portimao y tendrá como misión sumar el máximo de puntos para Ducati en su pelea con Aprilia por el Mundial de construtores. Si Marc Márquez necesitara ayuda, él está dispuesto a echar una mano, aunque no cree que le haga ninguna falta.

"Ya estoy demostrando que tengo velocidad. En la segunda parte de la carrera de Qatar fui la segunda moto más rápida. Pero bueno, a ver, si es necesario -ayudar a Márquez-, primero tengo que llegar. Yo te diría que sí, pero ojalá. Si eso ocurre es porque realmente estoy yendo muy rápido. No lo sé, ya veremos", afirma el levantino, que saldrá en la foto de campeón si el ilerdense gana.

"Voy a tener una foto que no está mal. Una foto del equipo que va a molar mucho. La verdad es que sí. Ojalá lo sea el sábado y yo pueda meter la cabeza por ahí", bromea Lecuona.

Marc Márquez lo tiene claro: "Ellos deben atacar..."

Todos ven el desenlace, pero el principal implicado pide paciencia. Ya antes de llegar al Algarve avisó a su equipo para que no cambiara el foco y ahora asegura que se lo va a tomar con mucha clama. Le vale con muy poco para sentenciar...

Marc Márquez, con la posibilidad de alcanzar su décima corona en Portugal / Imago.

“Veremos. No hay que tener prisa. Lo importante es lograrlo, da igual cuándo. Este es el objetivo y veremos si lo podemos conseguir", avisa el propio Marc Márquez, que, incluso en estos momentos en los que lo tiene todo de la mano, mete presión a sus rivales. "Estoy en un momento que dependo de mí, no de ellos. Entonces, tengo que aprovecharlo. Evidentemente, ellos deben atacar y yo estoy en una posición que puedo defender, pero me gustaría defender estando delante, porque te quita riesgos", avisa el de Cervera.