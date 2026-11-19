Rafael Louzán ha confirmado que el organismo internacional no contempla la fórmula de una candidatura conjunta con San Mamés y Anoeta, mientras Vigo y Valencia esperan la visita de los emisarios para evaluar sus opciones

El Mundial 2030 comienza a definir su mapa de sedes y una de las primeras decisiones afecta directamente al País Vasco. La FIFA no contempla la fórmula que pretendían defender las instituciones vascas para Bilbao y San Sebastián, que aspiraban a compartir una única sede mundialista con dos estadios: San Mamés y Anoeta. Así lo confirmó este jueves Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que trasladó la postura del organismo internacional.

"Se pedía que hubiera una sola sede con dos estadios y FIFA, en este momento, dice que no, que en el País Vasco hay dos sedes, así que ahora le toca a ellos decidir", explicó Louzán después de participar en una ofrenda con la Copa del Mundo al Apóstol Santiago, en la Catedral de Santiago de Compostela.

La pelota queda ahora en el tejado de las instituciones vascas. La propuesta del Gobierno autonómico pasaba por mantener una candidatura conjunta, pero el criterio de la FIFA obliga a replantear el escenario y a decidir qué papel quiere desempeñar cada ciudad en la organización de la cita. Louzán apuntó directamente al Gobierno vasco y al Ayuntamiento de San Sebastián como responsables de dar el siguiente paso.

Mientras tanto, la RFEF continúa trabajando en el resto de candidaturas españolas. El dirigente federativo anunció que representantes de la FIFA visitarán Vigo y Valencia durante las próximas semanas para examinar sobre el terreno las opciones de ambas ciudades. Dos aspirantes que siguen pendientes de convencer al máximo organismo del fútbol mundial para formar parte de la Copa del Mundo.

En el caso de Vigo, Louzán mostró su respaldo a la posibilidad de que Balaídos entre finalmente en la lista de estadios elegidos. "Vigo ahora tiene una oportunidad y ojalá pueda aprovecharla para ser una de las sedes. Mi compromiso es que Vigo pueda ser una de las sedes, pero eso no depende tanto de nosotros, depende más de la candidatura de ciudad y de que FIFA nos diga si reúne las condiciones", señaló.

El presidente de la RFEF también se refirió a la elección del escenario de la final. Tiene claro que el partido por el título se disputará en territorio español, aunque evitó anticipar si la sede será Madrid o Barcelona. "Sin duda" será en España, afirmó.

Louzán quiso transmitir, en cualquier caso, un mensaje de optimismo sobre la preparación del campeonato. "El resto va todo bien. La cuenta atrás ha empezado; ahora toca consolidar ese gran proyecto que tenemos de país para que sea un Mundial memorable para nuestro país", concluyó.