Mbappé responde con sorna a las críticas: "Sí, y también me enfadé con mi tía abuela”

El francés ha sido protagonista en este parón por sus paseos en bici o sus salidas nocturnas, reaccionando también a las informaciones que apuntan a que estaría enfadado porque el Real Madrid no realizar una campaña para que gane el Balón de Oro

El parón liguero ha convertido a Kilyan Mbappé en protagonista de la actualidad del Real Madrid, pero no por sus apariciones sobre el césped, sino fuera del mismo. Su periplo con su selección comenzó de la mejor manera posible, anotando el gol que posibilitó la primera victoria de Francia en la Nations League ante Turquía (0-1). Sin embargo, poco antes de la hora de juego, el delantero galo tuvo que abandonar el terreno por unas molestias de juego e hizo saltar las alarmas, viajando de inmediato a la capital de España para someterse a unas pruebas médicas que revelaron una "hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda".

De su aparición en una discoteca al polémico paseo en bicicleta

Desde entonces, el lío está servido, dadas sus apariciones públicas en pleno proceso de recuperación. En primer lugar, a muchos aficionados blancos no les gustó que dejase ver junto a su pareja, la actriz española Ester Expósito, a una fiesta en la conocida discoteca parisina 'Boum Boum'. Otros compañeros tocados físicamente, como Fede Valverde y Konaté, sí aprovecharon la pasada semana para avanzar en sus respectivas rehabilitaciones. Pero desde el Real Madrid cerraron filas al filtrar que José Mourinho había aprobado el viaje del atacante a París, pues en ese momento la lesión que sufre solo necesitaba de reposo activo y no habría adelantado nada acudiendo a trabajar a la ciudad deportiva.

Pero luego llegó su vídeo corriendo sobre una cinta y montando en bicicleta, que sí evidencian ya que está trabajando para volver cuanto antes. Pero el problema es que dichas imágenes llegan apenas diez días después de que el propio Mourinho re refiriese al riesgo que asumen los futbolistas que montan en bici. "Por desgracia, un futbolista no puede esquiar ni montar en bicicleta; si lo hace, y hay quien lo hace a escondidas del club... El contrato no me importa. Me importa cómo enfoca su trabajo", señaló.

Las críticas por su actitud ante el Atlético de Madrid

Todo ello no hace sino alimentar el argumento de aquellos que dudan del compromiso de Mbappé con el Real Madrid. De hecho, sus críticos ya cargaron contra el francés por su actitud en el derbi ante el Atlético de Madrid previo al parón. En concreto, e le recriminó que no se esforzara lo bastante para tratar de paliar el hecho de que su equipo jugase con uno menos desde el arranque de la segunda mitad por la expulsión de Huijsen.

El Balón de Oro como telón de fondo

En este sentido, en Radio Marca relacionaron dicha actitud con un presunto enfado del ex del PSG, que habría pedido al Real Madrid un mayor esfuerzo para apoyarlo en su campaña para ganar el Balón de Oro que se entregará a final de mes. Pero desde la planta noble del Santiago Bernabéu no habrían atendido a tal petición y eso habría provocado el malestar de su jugador, añadiendo que el delantero ha realizado la misma sugerencia a su nuevo seleccionador, Zinedine Zidane.

La respuesta irónica de Mbappé

Ante tal acusación, Mbappé no se ha quedado callado y ha respondido de forma irónica. Lo ha hecho a través de un comentario en sus redes sociales a una publicación del citado medio que se ha tomado con sorna, comenzando con varios emoticonos de risa. "Sí, pues sí, y yo también me confundí con mi tía abuela también”, señaló.

Sea como fuere, lo cierto es que el francés tampoco ha estado este lunes en la sesión de trabajo del conjunto blanco en Valdebebas. Aterrizó en la capital de España 45 minutos después de que comenzara el entrenamiento, con permiso del club. Pese a ello, se espera que pueda llegar a tiempo para el encuentro del próximo sábado ante el Villarreal, a las 21:00 horas, en el Santiago Bernabéu, que expresará su parecer ante todo este revuelo.