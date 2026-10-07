Arnau Tenas defiende su fichaje por el RCD Mallorca: "Hay gente que me decía: Hostia, ¿qué haces tú yendo allá?"

El portero ha explicado su decisión de dejar un equipo que disputa la UEFA Champions League como es el Villarreal CF para irse a un conjunto que está en Segunda división, pero que eso sí es uno de los grandes favoritos para conseguir el ascenso a la Primera división

Fue uno de los movimientos de mercado más sonados en Segunda división ya que pocas personas pensaban que el RCD Mallorca, después de perder a Leo Román, se podía reforzar con Arnau Tenas en la posición de portero. El club bermellón se hacía así con un guardameta de garantías y con experiencia en la élite para intentar conseguir el ascenso a Primera división, que es su objetivo. Ahora, pasado unos meses, ha sido el propio Arnau Tenas quien ha defendido su fichaje por el RCD Mallorca y la decisión de abandonar el Villarreal CF que se encuentra disputando esta temporada la UEFA Champions League.

"Hay gente que me decía: 'Hostia, ¿qué haces tú yendo allá?'. Y yo digo: '¿Qué pasa? Si yo estoy aquí perfecto, quiero jugar, estoy feliz y contento'. La gente tiene muchos prejuicios en el mundo del fútbol. Dicen "has hecho un paso atrás"... Eso será para ti. Para mí es un gran paso venir aquí y un gran reto, por tanto no me costó nada tomar la decisión", ha explicado en Què t'hi jugues? de SER Catalunya.

Arnau Tenas sabía que en el Villarreal CF con Iñigo Pérez como entrenador no iba a tener prácticamente oportunidades de jugar. Es por ello que eligió el RCD Mallorca, en donde está en calidad de cedido, ya que a sus 25 años le dio prioridad a ser importante antes que al factor económico. "El club me trata bien y el míster me ha dado toda la confianza, ¿qué hay de malo? Yo aquí estoy bien".

Arnau Tenas explica cómo se siente en el RCD Mallorca

Por otro lado, Arnau Tenas ha explicado cómo va su adaptación en el RCD Mallorca en donde es titular indiscutible en estos momentos. "Cuando te aprietan hombre a hombre, el jugador libre es el portero. La superioridad la intento hacer yo y sí que es verdad que toco mucha pelota. Por mí, tocaría menos... ¡O más, que es que hay una idea de fútbol muy clara!".

El guardameta se ha mostrado contento de no haber recibido goles en 6 de los 8 partidos que ha disputado hasta el momento lo que hace que el RCD Mallorca sea quinto clasificado en la Segunda división, estando, por tanto, en puestos de jugar las eliminatorias de ascenso a Primera división. "Hacía mucho tiempo que no conseguía seis porterías a cero, pero esto también es gracias a todos, al equipo y a la plantilla que tenemos. Estoy súper contento".

Arnau Tenas ha terminado su intervención señalando que a él le da igual lo que diga de él y también desvelando algunas de sus rutinas durante y después de los partidos. "Soy una persona que depende de qué me importa un pepino lo que sea, pero sí que soy bastante supersticioso. Me corto el pelo siempre cada día antes del partido. Y los guantes, por ejemplo, los del partido contra el Almería los tiré porque perdimos. Si el partido no va bien, guantes fuera y cambio algo del corte de pelo. Y si todo va bien, sigo manteniendo los mismos guantes y el mismo corte".