Quique Sánchez Flores, sobre Mariano Díaz: "Ha empezado a escribir una nueva página"

El técnico del Alavés afronta el duelo ante el Rayo con un vestuario "contento y feliz" y con la idea clara de "ser competitivos otra vez", además de destacar la madurez del equipo

Quique Sánchez Flores ha hablado en la previa del encuentro contra el Rayo Vallecano, que finalmente tendrá lugar en Butarque. El Alavés llega con buenas sensaciones tras la contundente victoria frente al Getafe de la pasada jornada, por lo que ha hablado de cómo se encuentra el vestuario en estos momentos: ".Contentos y felices".

Por otro lado, Quique Sánchez Flores ha hablado de la figura de Mariano Díaz, que destacó especialmente en el triunfo frente al Getafe por su gol y dos asistencias. El técnico apunta que el delantero hispano-dominicano "ya ha empezado a escribir una nueva página". De esta manera, queda por ver el recorrido del jugador en su segunda temporada en el Alavés.

Quique Sánches Flores: "Ir al siguiente partido a ser competitivos otra vez"

En este sentido, Quique Sánchez Flores ha explicado cómo se encuentra el vestuario: "Estamos contentos y felices con lo que pasó en el primer partido de Liga. Estamos con la dinámica de lo que veníamos preparando en las cinco semanas anteriores y lo que queremos, lógicamente, es darle continuidad a lo que estamos haciendo".

Además, el entrenador del Alavés ha añadido que "cada semana intentamos añadir cosas, intentamos corregir cosas también que nos gustaron menos en el último partido, pero, lógicamente, con la idea de continuar alegres, felices e ir al siguiente partido a ser competitivos otra vez".

Quique Sánchez Flores: "Hay un punto de madurez en el que hay que invertir todavía"

Quique Sánchez Flores comentó también el punto de madurez del equipo: "Creo que hay un punto de madurez en el que hay que invertir todavía y hay que seguir insistiendo para que eso se consolide. Llegamos solo a un partido, pero hay un punto de madurez que tiene que ver con las partes del juego, con equilibrar ataque-defensa, con manejar las transiciones ataque-defensa, defensa-ataque".

El técnico del Alavés fue preguntado por sus sensaciones con la afición del Rayo Vallecano: "Su afición estará con ellos, es una afición suya la que suele apretar. Se pueden revelar desde ese lugar en el que entiendan que puede ser una injusticia el hecho que le quiten, saquen de su zona de confort y todo ese tipo de cosas. Tenemos que ser inteligentes, hacer una lectura simplemente de partido, de lo que va a pasar en el césped".

Quique Sánchez Flores, sobre Mariano Díaz: "No va a entrar en la misma cadena de errores"

Quique Sánchez Flores valoró la figura de Mariano Díaz: "Ya ha empezado a escribir una nueva página, ahora le queda lo más difícil. Lo más difícil es la perseverancia, la continuación, darle aire a lo que pueda ocurrir y darle continuidad. Yo creo que es lo más importante. Yo creo que él pasó página y, al pasar página, no va a entrar en la misma cadena de errores, es una opinión."

En este sentido, Quique Sánchez Flores comentó que "las ligas, ya dije el otro día, es muy larga y necesita un nivel de atención altísimo todo el tiempo. Porque además es que él compite cada día con sus compañeros para ver quién juega y tiene delanteros muy buenos a su lado también. Por lo tanto, su nivel de competitividad, y en la élite además, es muy incómoda y hay que saberla sostener".

Quique Sánchez Flores y el Rayo Vallecano: "Sifuen siendo un equipo que mantiene el mismo bloque"

El técnico del Alavés valoró al Rayo de Beñat San José, que ha hablado en rueda de prensa: "Un entrenador nuevo, un entrenador nuevo en el que prácticamente lo que tenemos como referencia es un partido, porque los demás han sido de temporada. Siguen siendo un equipo que mantiene prácticamente el mismo bloque, es un equipo con mucha velocidad, con mucha intensidad y esto ha sido el Rayo de los últimos bastantes años".

Por ello, Quique Sánchez Flores, que viene de ganar al Getafe, apunta que "nos reencontraremos con eso, pues nosotros tendremos que ser también dinámicos, tener una buena resistencia a esa velocidad y luego proponer. Que ellos, en la parte que nosotros proponemos, se preocupen y nosotros, en la parte que nosotros creemos que tenemos que minimizar, ser capaces de hacerlo".