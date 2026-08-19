Comunicado oficial del Alavés tras la decisión del Rayo con las entradas para el partido de LaLiga

El club babazorro califica de "Inaceptable" que su afición no pueda acompañar al equipo ante el Rayo y anunció que la directiva no acudirá al palco, defendiendo "con firmeza" los intereses de sus seguidores

El Rayo Vallecano sigue envuelto en diferentes polémicas durante las últimas semanas. Una de ellas es la del estado de su estadio, que no tiene luz verde para acoger partidos de LaLiga EA Sports. De hecho, el choque de mañana jueves frente al Alavés tendrá lugar en Butarque, feudo del Leganés. Además, el propio equipo babazorro ha comunicado que no tendrá entradas para la afición visitante, aumentando la tensión en el club franjirrojo.

El Alavés encarará el encuentro sin la presencia de aficionados de su equipo, al menos en la zona visitante. Por ello, Quique Sánchez Flores se ha pronunciado en rueda de prensa por la situación del partido de mañana. De la misma manera, Beñat San José, técnico del Rayo Vallecano ha comunicado su malestar por la decisión tomada y el hecho de que no poder disputar el encuentro en el estadio franjirrojo, condicionando el duelo.

Beñat San José: "Estamos muy fastidiados y muy frustrados"

Por un lado, Beñat San José ha querido comentar sus sensaciones tras la decisión de jugar el encuentro ante el Alavés en Butarque: "Estamos muy fastidiados. Muy frustrados por no poder jugar en nuestro estadio, con nuestra afición. Hay algo más grande, que son las ganas de ganar que tenemos. Veo a los jugadores muy concentrados, con ganas de competir y dar una alegría a la afición".

El técnico del Rayo Vallecano ha destacado que "el club me ha comunicado durante estos días que están todos los papeles en regla, pero finalmente no nos han autorizado jugar. Nosotros no podemos hacer nada, pero queremos que se resuelva esto inmediatamente y que se llegue a un acuerdo para que juguemos en casa. Hay que agradecer al Leganés que nos deje jugar en su estadio, eso que vaya por delante".

Quique Sánchez Flores: "Al final están jugando en Madrid, su afición estará con ellos"

Por su parte, Quique Sánchez Flores, entrenador del Alavés, fue preguntado en la rueda de prensa previa por el recibimiento en el Estadio Municipal de Butarque: "No lo sé. Al final, están jugando en Madrid, su afición estará con ellos, es una afición suya la que suele apretar. Se pueden revelar desde ese lugar en el que entiendan que puede ser una injusticia el hecho que le quiten, saquen de su zona de confort y todo ese tipo de cosas".

Pese a ello, el técnico del Alavés se quiso centrar en lo que pueden hacer sus jugadores en el día de mañana, en la que será una nueva prueba en LaLiga EA Sports para medir las fuerzas de los dos equipos: "Lo que nos puede jugar es en contra nuestro. Tenemos que ser inteligentes, hacer una lectura simplemente de partido, de lo que va a pasar en el césped y, a partir de ahí, hacerlo lo mejor posible".

Comunicado oficial del Alavés sobre las entradas para el partido contra el Rayo Vallecano

De esta manera, el Alavés ha emitido un comunicado oficial sobre la situación con las entradas para el partido contra el Rayo Vallecano, que podría jugar en El Plantío:

El Deportivo Alavés ha sido informado por el Rayo Vallecano de que no se habilitará un cupo de entradas a la venta para la afición visitante con motivo del partido de mañana.

Ante esta situación, y como muestra de rechazo a la decisión adoptada, la directiva del Deportivo Alavés ha decidido no asistir al palco presidencial durante dicho encuentro.

El Club considera inaceptable que su afición se vea privada de la posibilidad de acompañar y apoyar al equipo. Los aficionados constituyen uno de los pilares fundamentales del fútbol y forman parte indispensable de la identidad y la esencia de este deporte.

El Deportivo Alavés defenderá con firmeza los intereses de sus seguidores y reclama que se garantice que situaciones como esta no se normalicen ni vuelvan a repetirse.