El Rayo Vallecano responde al conflicto de Vallecas y pide a LaLiga aplazar el partido ante el Alavés

El Rayo Vallecano rompe su silencio sobre el conflicto con el Estadio de Vallecas. El club ha pedido a LaLiga el aplazamiento del partido ante el Alavés tras la negativa de la Comunidad de Madrid

El Rayo Vallecano ha decidido dar un paso al frente ante el conflicto que mantiene abierto por el Estadio de Vallecas. El club franjirrojo ha publicado un comunicado en el que explica las últimas decisiones adoptadas después de que la Comunidad de Madrid rechazara levantar las medidas cautelares que mantienen suspendida la concesión del recinto. La entidad asegura que ha agotado todas las vías para poder disputar allí el encuentro de la segunda jornada ante el Deportivo Alavés.

El rechazo de la Comunidad llegó en la tarde del lunes 17 de agosto, pese a que, según el Rayo, el club había entregado toda la documentación solicitada y había trabajado para que Vallecas pudiera albergar el encuentro. La decisión obliga al conjunto madrileño a buscar una alternativa para un partido que, en principio, estaba previsto para este jueves 20 de agosto.

El Rayo pide a LaLiga el aplazamiento

Ante este escenario, el Rayo ha confirmado que presentó una petición formal ante LaLiga para aplazar el encuentro. El club considera que no poder jugar en su estadio supone “un grave perjuicio” tanto para la entidad como para su afición. Por el momento, según el comunicado, el organismo dirigido por Javier Tebas todavía no había trasladado una respuesta al conjunto vallecano.

La posibilidad del aplazamiento se suma así a un conflicto que lleva semanas condicionando el inicio de temporada del Rayo. La Comunidad de Madrid mantiene la suspensión de la concesión de Vallecas después de detectar deficiencias en materia de seguridad, salubridad y mantenimiento, mientras el club ha defendido que ha trabajado para solucionar los problemas y poder regresar cuanto antes a su estadio.

Butarque, el plan alternativo

Si finalmente LaLiga mantiene la disputa del encuentro en la fecha prevista, el Rayo confirma que jugará como local en el Estadio ONTIME Butarque, gracias al acuerdo alcanzado con el CD Leganés. Esta opción ya había sido contemplada ante la imposibilidad de utilizar Vallecas.

Los abonados podrán retirar gratuitamente una entrada de categoría similar a la de su abono en las taquillas del Estadio de Vallecas. El miércoles 19 de agosto podrán hacerlo entre las 11:00 y las 22:00 horas, mientras que el jueves 20 el horario será de 10:00 a 20:45. Para los aficionados que no sean abonados, el club anunció que comunicará durante el miércoles el procedimiento para adquirir las localidades.

La situación ha generado además un importante malestar entre la afición organizada. La Federación de Peñas del Rayo y la Plataforma ADRV ya habían anunciado que no acudirían a Butarque ni a ningún otro estadio que no fuera Vallecas para los partidos como local, además de reclamar transparencia al club sobre el número de encuentros que tendrán que disputarse fuera de su casa. El Rayo, por su parte, lamenta “profundamente” haber llegado a esta situación y asegura que próximamente hará pública la documentación que, según la entidad, acredita de forma “rotunda” su postura en todo este conflicto.

Comunicado

"El Rayo Vallecano de Madrid desea comunicar que a última hora de la tarde del día 17/08/2026 recibió la negativa de alzamiento de las medidas cautelares de suspensión de la concesión por parte de la Comunidad de Madrid, pese haber puesto a su disposición toda la documentación solicitada y haber trabajado para la disputa del encuentro frente al Deportivo Alavés en el Estadio de Vallecas.

Una vez recibida dicha negativa, el Club ha realizado una petición formal ante LaLiga para el aplazamiento del partido, entendiendo que la no disputa del encuentro en el Estadio de Vallecas, supone un grave perjuicio para nuestro Club y nuestra afición. A estas horas, el Club no ha recibido respuesta alguna por parte del organismo organizador de la competición.

Ante esta situación, si finalmente el Club se ve obligado a disputar su partido correspondiente a la jornada 2 frente al Deportivo Alavés, en el Estadio ONTIME Butarque, haciendo así efectivo el acuerdo alcanzado con el Club Deportivo Leganés a tal efecto. Los abonados podrán recoger su entrada de similar categoría, de forma gratuita, acreditando su abono, tal y como recoge en las condiciones de adquisición del abono, en las taquillas de el Estadio de Vallecas, en el siguiente horario:

Miércoles 19/08/26 de 11:00 a 22:00.

Jueves 20/08/2026 de 10:00 a 20:45.

Lamentamos profundamente que se haya llegado a esta situación, y en los próximos días, pondremos en conocimiento de todos los aficionados, y medios de comunicación, la documentación que acredita de manera rotunda nuestra postura. A lo largo de la mañana comunicaremos la manera de adquirir entradas para los aficionados no abonados".