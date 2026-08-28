Quique Sánchez Flores avisa con el mercado de fichajes: "Sé que es posible que ocurra"

El técnico del Alavés, en la previa del partido ante el Villarreal, habla del futuro de Antonio Blanco: "Lo disfrutamos mientras esté aquí", además de avisar sobre la fortaleza y nivel del equipo de Iñigo Pérez: "Es un equipo Champions"

El Alavés se mide en el día de hoy al Villarreal. Sin embargo, a cuatro días para el cierre del mercado de fichajes, sigue preocupando en Quique Sánchez Flores los posibles movimientos que pueda haber en la plantilla. Uno de ellos puede ser el de Antonio Blanco, sobre el que afirmó que "lo que hacemos es disfrutarlo mientras está con nosotros". Además, se ha desecho en elogios con el equipo que dirige actualmente Iñigo Pérez.

El Alavés llega al encuentro contra el Villarreal con cuatro puntos, tras vencer al Getafe en la primera jornada y empatar contra el Rayo Vallecano en la segunda. De esta manera, los de Quique Sánchez Flores vuelven a Mendizorroza para medirse con un conjunto como el de Iñigo Pérez que ha firmado el 2-2 en sus dos primeros encuentros de LaLiga EA Sports, aunque el técnico babazorro avisa: "Es un equipo Champions".

Quique Sánchez Flores y el futuro de Antonio Blanco: "Estará abierto hasta el final"

Quique Sánchez Flores ha valorado al Villarreal y sus años en la máxima élite del fútbol: "Es un equipo Champions. Cuenta con un proyecto que ya lleva consolidadísimo en la élite más de 20 años, entrando en competiciones europeas y firmando jugadores excepcionales. Es un equipo que no sólo firma grandes jugadores dotados de técnica, sino que también grandes físicos. Es un equipo muy exigente".

El técnico del Alavés quiso analizar el futuro de Antonio Blanco, que podría salir si llega una oferta que satisfaga a las partes en este mercado de fichajes: "Sabemos que el mercado de Blanco va más allá del Villarreal y estará abierto hasta el final. Lo que hacemos es disfrutarlo mientras está con nosotros y tratarlo como si fuera a quedarse toda la temporada".

Quique Sánchez Flores: "Estamos en una dinámica buena, pero eso no ha hecho más que empezar"

Por otro lado, Quique Sánchez Flores comentó el estado de forma del equipo: "El fútbol te lleva a dinámicas desde que entró en una disyuntiva mental en la que los resultados son tan afectivos. Cuando las dinámicas son buenas las intentas alargar y cuando son malas hay que intentar que sean lo más cortas posibles. Estamos en una dinámica buena, pero somos conscientes de que esto no ha hecho más que empezar".

Además, el entrenador del Alavés descartó novedades en la portería en esta recta final del mercado de fichajes: "No creo que haya movimientos. Nos vamos a quedar con Sivera, Adrián y Swiderski, que son tres porteros de garantías. Con ellos tenemos la portería cubierta".

Quique Sánchez Flores desgrana al Villarreal: "Es n equipo muy dinámico en la presión adelantada"

Sobre el Villarreal, Quique Sánchez Flores explicó que "es un equipo muy físico, que juega bien, que cuanto más cerca está del área contraria es más peligroso porque tiene nivel en sus asociaciones, es capaz de desbordar, tiene altura en el balón parado. Es un equipo muy dinámico en la presión adelantada. Tiene tres o cuatro claves muy marcadas".

Quique Sánchez Flores fue preguntado por el cambio de entrenador en el Villarreal: "Ha cambiado de entrenador y en cuanto al planteamiento se parece más al Rayo Vallecano de la temporada pasada que al Villarreal. Tiene más cosas de cómo a Iñigo le gusta presionar, cómo le gusta replegar y cómo le gusta atacar. Es un equipo que sabe correr al contragolpe porque tiene jugadores muy rápidos".

Quique Sánchez Flores: "Hemos empezado incluso mejor a la hora de realizar disparos"

Quique Sánchez Flores, que recupera a un gran Mariano, apuntó la mejoría del Alavés en este arranque de Liga: "En estas tres jornadas antes del mercado es una ventaja para los grupos que puedan haber mantenido su plantilla. Está muy bien que puedas empezar con un porcentaje del grupo que va a estar el resto de la temporada".

La producción ofensiva, clave para el técnico del Alavés: "No lo hemos perdido. El año pasado éramos un equipo que generaba bastantes situaciones de gol a través del centro lateral. Este año hemos empezado incluso mejor a la hora de realizar disparos. Hemos realizado 33 disparos en dos partidos y está muy bien. Es una cuestión de mentalizarse, de tener intención de llegar con jugadores cuando pisamos campo contrario".

Quique habló del final de mercado de fichajes, en el que han renovado a Sivera: "Estoy muy feliz y no pienso en el mercado en ningún momento. Cuando estoy en casa, entrenando o en cualquier otro sitio no estoy pensando que se pueda romper o pueda pasar alguna cosa. Sé dónde estoy, sé que es posible que ocurra y si ocurre creo que seremos rápidos y recurrentes para amortiguar el golpe".