Mariano renace de nuevo, y ahora parece de verdad: "Está como para ir a la Selección"

Mariano Díaz ha pasado de vivir un curso marcado por la falta de minutos a convertirse en una de las grandes sensaciones del Alavés. El delantero ha participado en cuatro goles en apenas una hora de juego y su espectacular inicio invita a soñar en Vitoria

Nadie lo esperaba, pero Mariano ha vuelto a aparecer. El delantero catalán, que atravesaba una etapa marcada por la falta de protagonismo y las dudas sobre su futuro, se ha convertido en una de las grandes noticias del inicio de temporada para el Alavés. Dos jornadas, dos goles y dos asistencias. Cuatro participaciones directas una influencia que ha permitido al conjunto babazorro sumar cuatro de los seis primeros puntos en juego.

El cambio está siendo tan evidente que hasta Quique Sánchez Flores reconoce la dimensión del futbolista que tiene entre manos. El técnico sabe que recuperar la mejor versión de Mariano puede ser una de las mejores operaciones del año sin la necesidad de tener que acudir al mercado. "Una buena versión de Mariano no entraría en nuestras opciones de mercado. Lo tenemos, vamos a sacarle el máximo y que nos pueda dar una grandísima versión", explicó. Y no es para menos. El Mariano que hemos visto en este inicio recuerda por momentos a aquel delantero que llamó la atención en la cantera del Real Madrid y que posteriormente fue decisivo en el Olympique de Lyon. Ahora, en Vitoria, ha necesitado apenas una hora sobre el césped para dejar su huella en cuatro goles. Una participación decisiva cada 15 minutos que le ha convertido, pese a comenzar los encuentros como suplente, en uno de los futbolistas más determinantes de este primer tramo de LaLiga.

De un año para olvidar a una nueva oportunidad

El nuevo Mariano resulta todavía más emocionante si miramos atrás. Mariano venía de varias temporadas complicadas, con poca continuidad en el Real Madrid y una experiencia en el Sevilla que tampoco consiguió relanzar su carrera. Después llegó un periodo sin competir antes de aterrizar en el Alavés, donde la pasada temporada tampoco encontró el escenario esperado. Su situación se complicó especialmente con Eduardo Coudet. Un incidente durante un entrenamiento provocó que el delantero quedara apartado de la dinámica del equipo durante un tiempo. Con la salida del entrenador argentino abrió una nueva puerta, aunque la llegada de Quique Sánchez Flores no se tradujo inmediatamente en minutos: entre marzo y mayo apenas disputó seis minutos.

Esto era una situación difícil también para el club que veía que su jugador más caro de la plantilla a penas podía contribuir en el terreno de juego. Sin embargo, el Alavés decidió mantener su apuesta. No hubo conversaciones para buscar una rescisión ni se trabajó en una salida pese a la complicada temporada anterior. La confianza se mantuvo y ahora empieza a encontrar recompensa. Pero ahora, desde el entorno del club se aprecia un Mariano diferente, con mayor implicación, intensidad y concentración. La gran incógnita pasa ahora por comprobar si ese cambio consigue mantenerse con el paso de las jornadas, precisamente uno de los grandes retos de un futbolista cuya trayectoria ha estado marcada por los altibajos.

"Es como para ir a la Selección"

Manolo Romero, uno de los ojeadores que participó en su llegada al Real Madrid, conoce bien al delantero y no tiene dudas sobre el techo que puede alcanzar si consigue sostener este momento. "Cuando está centrado, cuando está bien físicamente y bien mentalmente… Está que es como para ir a la Selección", aseguró sobre un jugador al que siempre vio unas condiciones especiales.

Las lesiones, sin embargo, han sido uno de sus principales obstáculos durante su carrera. Romero recuerda que ya desde sus etapas de formación Mariano dedicaba mucho tiempo al trabajo físico y al gimnasio, aunque considera fundamental que ahora pueda encontrar la continuidad que tantas veces se le ha escapado.

El exojeador madridista también rechaza la etiqueta de futbolista conformista que ha acompañado a Mariano durante los últimos años, especialmente por haber permanecido en el Real Madrid hasta finalizar su contrato pese a sus escasos minutos. Según explica, el delantero tenía ofertas para marcharse, pero su sentimiento madridista pesó mucho en sus decisiones.

Un delantero que siempre quiso pelearlo todo

Romero recuerda incluso las dudas que existieron antes de su fichaje por el Real Madrid. La operación procedente del Badalona incluía también a Sergio Cortés y, en un principio, el foco estaba más puesto en este último. Pero él detectó algo diferente en Mariano. Veía un delantero con un perfil poco habitual, capaz de pelear cada balón, chocar con los defensas, dominar el juego aéreo y competir desde el primer minuto. Un carácter que, según quienes le conocieron desde niño, ya mostraba desde muy pequeño y que ahora parece haber recuperado.

De momento, sus goles esta temporada han llegado con su pierna derecha. Ante el Getafe firmó un espectacular disparo desde fuera del área que terminó en la escuadra, mientras que frente al Rayo aprovechó su picardía tras recuperar un balón para volver a marcar. Dos acciones distintas que reflejan las diferentes virtudes que puede aportar al ataque albiazul. Ahora, el Villarreal aparece en el horizonte y Mariano podría estar ante una oportunidad importante: lograr su primera titularidad de la temporada. Quique Sánchez Flores quiere que aproveche este momento y se aferre a todo lo positivo que puede llegar si mantiene el compromiso mostrado hasta ahora. También ha destacado la respuesta de una afición que ha decidido mirar hacia adelante y apoyar a un jugador que puede marcar diferencias.

El Alavés no quiere lanzar todavía las campanas al vuelo. Solo han pasado dos jornadas y el verdadero desafío será comprobar si Mariano es capaz de prolongar esta versión durante semanas. Pero algo ha cambiado en Vitoria: el delantero que hace unos meses parecía condenado a un papel secundario vuelve a sentirse importante. Y si este es realmente el nuevo Mariano, el Alavés puede haber encontrado un fichaje sin necesidad de fichar.