Koke se despide de su hermano de vida, Giménez, en el Atlético: "Hemos crecido juntos"

Koke se despide de José María Giménez tras más de una década compartiendo vestuario en el Atlético de Madrid. El capitán rojiblanco dedica unas emotivas palabras al uruguayo, que afronta ahora una nueva etapa en el Deportivo tras su salida del conjunto colchonero

La salida de José María Giménez del Atlético de Madrid ha puesto fin a una relación que comenzó hace más de una década y que tuvo a Koke como uno de sus grandes compañeros de viaje. El capitán rojiblanco ha dedicado unas emotivas palabras al uruguayo tras confirmarse su cesión al Deportivo. El último día del mercado de fichajes dejó una de esas operaciones que remueven los sentimientos de cualquier aficionado del Atlético de Madrid. José María Giménez pone punto y aparte a su etapa como rojiblanco para iniciar una nueva aventura en el Deportivo, pero antes de marcharse ha recibido el reconocimiento de uno de los hombres que mejor conoce su trayectoria: Koke.

El centrocampista vallecano y el central uruguayo han compartido vestuario durante prácticamente toda la carrera de Giménez en el conjunto colchonero. El defensa llegó al Atlético en 2013, cuando apenas comenzaba su camino en el fútbol europeo, y se encontró con un joven Koke que ya empezaba a asentarse en el primer equipo. Desde entonces, ambos han vivido prácticamente de todo con la camiseta rojiblanca. Han compartido derrotas, títulos, noches europeas, momentos complicados y también la responsabilidad de defender uno de los escudos más exigentes del fútbol español.

"Hemos crecido juntos"

Koke quiso despedirse públicamente de su compañero con una carta publicada en sus redes sociales. Un mensaje cargado de emoción en el que recordó todos los años compartidos y la evolución de ambos desde que Giménez aterrizó en Madrid. "Pela, hermano, después de tantos años compartiendo vestuario cuesta encontrar las palabras para despedirte. Hemos crecido juntos. Hemos ganado, perdido, sufrido y celebrado".

El capitán rojiblanco también destacó la personalidad del uruguayo más allá del terreno de juego. Para Koke, Giménez no ha sido únicamente un compañero durante tantos años, sino una figura que ha dejado huella dentro del vestuario. "En todo este tiempo siempre has sido el mismo, un compañero de los que hacen mejor a un equipo y una persona de las que dejan huella".

Giménez abandona el Atlético después de más de una década defendiendo el escudo del oso y el madroño. Su salida supone también el final de una etapa compartida con algunos de los grandes referentes de la historia reciente del club. Koke quiso poner el foco precisamente en todo lo que el central ha aportado durante estos años y en el vínculo que mantendrá con la entidad pese a emprender ahora un nuevo camino. "Me quedo con todo lo vivido, pero sobre todo con el orgullo de haber podido compartir contigo tantos años defendiendo este escudo".

La última parte del mensaje refleja el sentimiento del capitán hacia un futbolista con el que ha compartido una parte fundamental de su carrera: "Te vas del Atleti, pero todo lo que has dado por este club se queda aquí para siempre".