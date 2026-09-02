Jonathan David lanza un aviso en el Atlético de Madrid

El delantero llega al cuadro colchonero en calidad de cedido y una opción de compra de 25 millones de euros. En su presentación no escondió su mal curso en la Juventus en la 2025/26. "No fue como esperaba"

El Atlético de Madrid de Simeone fue uno de los protagonistas del último día de mercado de fichajes. El cuadro colchonero más bien no ha dejado de ser protagonista en este mercado por todo lo que sucedía en torno a uno de sus jugadores: Julián Álvarez. Finalmente Julián Álvarez no salió del Atlético de Madrid y además los colchoneros, este pasado miércoles confirmaron la llegada de un jugador que le ofrecerá competencia al propio argentino. Jonathan David que llega en calidad de cedido desde la Juventus con una opción de compra de 25 millones de euros.

Jonathan David quiere dejar atrás su pasado en la Juventus

Jonathan David llega al Metropolitano dispuesto a olvidar su mala temporada en la Juventus en la 2025/26. El delantero canadiense de 26 años solo pudo marcar la pasada temporada un total de ocho goles entre Liga y Champions League. Después de destacar notablemente en el Lille francés con más de 100 goles en cuatro campañas, Jonathan David no pudo confirmar su calidad en la Serie A y ahora, en el Atlético de Madrid, quiere volver al nivel que tuvo en territorio galo.

Jonathan David dejó claro que su etapa en la Juventus no fue la mejor y reconoció que el juego de LaLiga le encaja en sus cualidades: "Mi etapa en el Juventus no fue la más fácil, no fue como esperaba, pero ahora estoy listo para un nuevo desafío. Esta Liga encaja muy bien con mis cualidades, con un gran potencial ofensivo, todos los equipos quieren jugar al fútbol y esto me encaja muy bien. Me va a ir bien".

Jonathan David apuesta por conseguir grandes cosas en el Atlético de Madrid

Jonathan David también se mostró feliz por llegar al Atlético de Madrid y apostó por pelear por títulos: "Llego a un gran club con una gran ambición y podemos esforzarnos para conseguir grandes cosas. Eso es importante". El delantero canadiense no quiso entrar a valorar la opción de compra que dispone el Atlético de Madrid por 25 millones de euros en caso de que quiera quedarse en propiedad con el delantero canadiense: "Al final, eso no va a ser decisión mía lo que ocurra en el futuro. Lo que puedo hacer es marcar goles. Ha sido mi primer día, un muy buen día, he hablado con el entrenador, con los compañeros y todo el mundo me ha dado una bienvenida muy buena".

La competencia en el Atlético de Madrid y el recuerdo de los duelos de Champions League

Sabe perfectamente Jonathan David del nivel del Atlético de Madrid ya que como jugador de la Juventus se enfrentó a los colchoneros en la Champions League 2024/25 y lo recordó el día de su presentación: "Ya he jugado contra este equipo sé lo grande que es y cómo funciona". En dicho duelo, Jonathan David marcó dos goles en el Metropolitano.

Jonathan David en su presentación con el Atlético de Madrid junto a Enrique Cerezo

El delantero canadiense también reconoció que no será sencillo ganarse un puesto de titular: "Por supuesto que no va a ser fácil (ganarse un puesto de titular). En todos los equipos grandes siempre hay gran competencia. Todos los jugadores tienen muy buenas cualidades. Yo lo que puedo hacer es mostrar un gran rendimiento en los entrenamientos y ya el entrenador (Diego Simeone) tomará decisiones". Por último, dejó claro que a nivel físico está preparado para jugar el próximo partido del Atlético de Madrid: "El sábado pasado jugué con el Juventus, tuve una pretemporada también muy completa y sí estoy listo desde el punto de vista físico".