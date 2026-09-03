Gavi vuelve a las andadas

Gavi vuelve a entrenarse con el grupo tras superar el golpe sufrido en Elche y se acerca a la convocatoria del Barcelona para visitar al Valencia. La sesión también dejó el estreno parcial de Gabriel Jesus

Después de unos días de pausa, el Barcelona ya vuelve a pensar en la competición. El conjunto azulgrana retomó este jueves los entrenamientos con la mirada puesta en Mestalla y con varias novedades en una sesión en la que Gavi volvió a pisar el césped junto al resto de sus compañeros y fue el primer entrenamiento de Gabriel Jesús.

Gavi reaparece tras el susto de Elche

El Barça de Hansi Flick ya prepara la visita del domingo a Mestalla. Después de dos jornadas de descanso, la plantilla azulgrana se ejercitó este jueves desde las 11:00 horas en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, en una sesión que hubo varias novedades y, sobre todo, por el regreso de Gavi. El centrocampista sevillano volvió a trabajar parcialmente con sus compañeros después de haberse perdido los encuentros frente al Athletic Club y el Rayo Vallecano. El último partido que disputó fue ante el Elche, donde tuvo que ser sustituido antes del descanso después de recibir un golpe en la pierna derecha.

Aquella acción hizo saltar las alarmas en el conjunto azulgrana, aunque finalmente las pruebas descartaron una lesión de gravedad. Gavi tuvo que parar durante los días posteriores y no pudo participar en los dos siguientes compromisos del equipo, pero su evolución ha sido positiva y este jueves ya dio un nuevo paso en su recuperación. Su presencia parcial en el entrenamiento permite al cuerpo técnico de Flick ser optimista. El objetivo ahora será comprobar cómo responde durante las próximas sesiones para determinar si está en condiciones de entrar en la convocatoria para el encuentro de Mestalla. En principio, el regreso del andaluz es una de las grandes noticias para el Barcelona antes de afrontar una nueva jornada de LaLiga.

Gabriel Jesus se estrena con sus nuevos compañeros

El delantero brasileño llegó al Barcelona el pasado lunes, durante el último día del mercado de fichajes, y fue presentado oficialmente el martes. Este jueves tuvo su primer entrenamiento con el grupo de Hansi Flick. El atacante ya había realizado la pretemporada con normalidad con el Manchester City, por lo que su estado físico le permite incorporarse rápidamente a la dinámica del equipo. Eso sí, su primera sesión fue parcial.

Gabriel Jesus saltó al césped del Camp Tito Vilanova junto a Raphinha, Joao Cancelo y Hamza Abdelkarim. Antes de comenzar el trabajo, el brasileño protagonizó una de las imágenes del entrenamiento al pisar el terreno de juego y mirar al cielo con los brazos extendidos. Su incorporación supone una nueva alternativa ofensiva para Flick justo cuando el Barcelona afronta un tramo importante del campeonato. El técnico tendrá ahora que valorar su adaptación y decidir cuándo puede producirse su debut con la camiseta azulgrana.

El Barça prepara una nueva prueba en Mestalla

El conjunto azulgrana llega al duelo frente al Valencia en un momento especialmente positivo. El equipo ha ganado sus tres primeros encuentros de LaLiga 2026-27 y lidera la clasificación con nueve puntos.

Después del contundente 5-2 ante el Rayo Vallecano del pasado lunes, el Barça afronta ahora una exigente visita a Mestalla. Quedan todavía dos sesiones de trabajo antes del encuentro del domingo, por lo que Flick tendrá tiempo para comprobar la evolución de Gavi y decidir si el centrocampista puede volver a una convocatoria.