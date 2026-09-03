El Barcelona presume de récord de ingresos con más de 1.000 millones de euros

El cuadro culé anunció este jueves en un comunicado oficial la fecha de celebración de la Asamblea General Ordinaria al tiempo que confirmó "resultados ordinarios positivos por tercera temporada consecutiva"

El Barcelona está viviendo en este arranque de la temporada oficial un momento muy dulce. De la mano de Hansi Flick y después de un mercado de fichajes que tuvo como único 'pero' el fichaje frustrado de Julián Álvarez después de la negativa en rotundo del Atlético de Madrid, los culés han sumado todos los puntos en juego hasta el momento con un nueve de nueve.

Además el Barcelona, sin Gabriel Jesús con oportunidad de participar en el sistema de Hansi Flick, ha demostrado gozar de un gran momento a nivel ofensivo ya que los culés han marcado 12 goles en tres encuentros con dos goleadas incluidas (5-2 al Rayo Vallecano y 0-5 al Elche). Solo ha encajado dos goles el Barcelona precisamente en el último duelo de Liga ante el Elche en el Spotify Camp Nou. Pero parece que no solo a nivel deportivo goza el Barcelona de buena salud sino que también cuenta con ese estado de gracia a nivel económico tal y como ha informado el club este mismo jueves en un comunicado oficial.

El Barcelona de los 1.000 millones de euros

En el comunicado, el Barcelona informó a través de su web oficial, de la reunión o ordinaria celebrada este mismo 3 de septiembre y en la que se ha aprobado la "convocatoria de la Asamblea General Ordinaria de Socios y Socias para el sábado 19 de septiembre (9.30 h en primera convocatoria, 10.00 h en segunda convocatoria), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 27 de los Estatutos".

Tendrá lugar esta convocatoria de manera telemática y la mesa se constituirá en el "Auditori 1899, dentro de las instalaciones del Spotify Camp Nou". Este próximo 4 de septiembre se hará el anuncio oficial de la convocatoria y además se podrá conocer el orden del día. El Barcelona también informará debidamente a sus socios de la situación económica además de organizar encuentros informativos para aclarar al detalle los resultados económicos.

El Barcelona saca pecho con su sanead economía

En la segunda parte del comunicado del Barcelona, el cuadro culé anunció que las cuentas de la temporada 2025/26 presentan un resultado positivo por tercer curso consecutivo. Resalta el Barcelona que se cumple con el equilibrio financiero en una campaña "marcada por importantes condicionantes operativos y de aforo".

El Barcelona también informó de un récord de ingresos superando los 1.000 millones de euros gracias a los beneficios obtenidos por la explotación del Spotify Camp Nou: "En el ámbito económico, esta temporada también ha estado marcada por un nuevo récord de ingresos, superando por primera vez la barrera de los 1.000 millones de euros. Esta cifra se debe, esencialmente, a la mejora de los ingresos derivados de la explotación del Estadio, pese al hecho de haber jugado algunos partidos durante el primer semestre tanto en el Estadi Johan Cruyff como en el Estadi Olímpic, y algunos partidos en el Spotify Camp Nou con un aforo de 42.000 espectadores".

El comunicado completo del FC Barcelona

El comunicado completo del FC Barcelona es el siguiente: "La Junta Directiva del Futbol Club Barcelona, en reunión ordinaria celebrada el 3 de septiembre de 2026, ha aprobado la convocatoria de la Asamblea General Ordinaria de Socios y Socias para el sábado 19 de septiembre (9.30 h en primera convocatoria, 10.00 h en segunda convocatoria), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 27 de los Estatutos. La Asamblea se celebrará de forma telemática y la Mesa quedará constituida en el Auditori 1899, dentro de las instalaciones del Spotify Camp Nou. El día 4 de septiembre, según los plazos previstos en los Estatutos, se publicará el anuncio oficial de la convocatoria, en el que se detallará el orden del día. Asimismo, en los próximos días, el Club pondrá a disposición de todos los socios y socias del FC Barcelona la información pertinente sobre la Asamblea General Ordinaria, incluida la información económica, y organizará los habituales encuentros informativos en los que se explicarán con detalle estos resultados y los principales hitos del ejercicio.

Resultados ordinarios positivos y nuevo récord de ingresos

La reunión de este jueves también ha servido para formular las cuentas anuales de la temporada 25/26, que presentan unos resultados ordinarios positivos por tercera temporada consecutiva, cumpliendo así el objetivo de equilibrio financiero en una temporada marcada por importantes condicionantes operativos y de aforo. En el ámbito económico, esta temporada también ha estado marcada por un nuevo récord de ingresos, superando por primera vez la barrera de los 1.000 millones de euros. Esta cifra se debe, esencialmente, a la mejora de los ingresos derivados de la explotación del Estadio, pese al hecho de haber jugado algunos partidos durante el primer semestre tanto en el Estadi Johan Cruyff como en el Estadi Olímpic, y algunos partidos en el Spotify Camp Nou con un aforo de 42.000 espectadores.

La cifra de ingresos es especialmente relevante porque, pese a estas circunstancias, se ha alcanzado prácticamente el presupuesto previsto para el ejercicio, que contemplaba comenzar la temporada en el Estadio y con un aforo superior a los 60.000 espectadores desde el inicio. Este hecho reafirma el gran potencial futuro del Spotify Camp Nou una vez funcione a pleno rendimiento. Otros factores que también han contribuido a este récord de ingresos han sido el aumento continuado de los ingresos de patrocinadores y el récord de facturación por la venta de merchandising del Club a través de la filial BLM".