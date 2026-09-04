El problema con el que se topó el Barça al querer firmar a Laporte

El Barcelona cerró el mercado sin incorporar al central zurdo que buscaba y uno de los nombres que más ilusionó a la afición fue Aymeric Laporte. Se buscó alternativas pero la llegada de Xavi Espart encontró algo de solución

El Barcelona terminó el mercado de fichajes con una plantilla reforzada especialmente en ataque, pero con una defensa débil. Deco buscó durante semanas un central zurdo que pudiera acompañar a Pau Cubarsí, llegó a valorar diferentes opciones y una de las que más gustaba tenía nombre propio: Aymeric Laporte.

El internacional español era una opción que encajaba en los planes azulgranas. Su experiencia, su perfil zurdo y su conocimiento de LaLiga convertían al defensor en una alternativa especialmente atractiva para reforzar una posición que finalmente no tuvo el refuerzo esperado. De hecho, Laporte estaba interesado en fichar por el Barça. El futbolista veía con buenos ojos la posibilidad de vestir de azulgrana después de un gran Mundial, pero la operación terminó chocandose con un obstáculo que el conjunto catalán no esperaba encontrar.

El Athletic cerró la puerta a Laporte

15 millones de euros era la cantidad que el Barcelona tenía en su mente para que Laporte pudiera salir. Sin embargo, cuando Deco comenzó a explorar seriamente la operación, el club azulgrana descubrió que la postura del Athletic era muy diferente.

El conjunto bilbaíno no estaba dispuesto a negociar la salida del central, por lo que las conversaciones apenas llegaron a avanzar. Laporte tenía interés en regresar a España y jugar en el Barcelona, pero su voluntad no fue suficiente para desbloquear un traspaso que dependía de la decisión del Athletic. Un parecido y nuevo 'caso Julián' que hizo que el Barcelona decidiera apartarse.

Un central que nunca llegó

Durante el mercado también sonaron jugadores como Alessandro Bastoni y, en las últimas semanas, Ruud Nijstad, una de las grandes promesas del Twente. Precisamente el neerlandés terminó convirtiéndose en uno de los objetivos prioritarios del Barça, pero el Twente tampoco aceptó la propuesta azulgrana.

El Barcelona cerró el mercado sin el central zurdo que pretendía incorporar. Gerard Martín continúa siendo una de las principales alternativas para acompañar a Cubarsí, mientras que Andreas Christensen también puede ocupar esa posición.

La aparición de Xavi Espart en el primer equipo, además, puede ofrecer una solución interna y permitir que Jules Koundé o Eric García actúen en el centro de la defensa cuando sea necesario.

El Barça aún puede volver al mercado. La puerta, no está cerrada. Tras las salidas producidas durante el verano, el Barcelona cuenta con margen para afrontar una incorporación en invierno. Por eso, la búsqueda de un central zurdo podría continuar durante los próximos meses.