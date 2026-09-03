El Athletic ultima su puesta a punto para recibir al Atlético

El Athletic apura sus últimos entrenamientos antes de recibir al Atlético de Madrid en San Mamés, con Nico Williams como una de las principales esperanzas de Terzic. El extremo apunta a la titularidad pese a las dudas físicas que arrastra Djaló y las bajas de Vivian y Canales

El Athletic ya cuenta las horas para volver a competir en La Catedral. Tras la derrota sufrida frente al Sevilla, el equipo rojiblanco ha centrado todos sus esfuerzos en corregir errores y llegar en las mejores condiciones posibles a una cita de máxima exigencia. Terzic ha dirigido este jueves una nueva sesión de trabajo en Lezama, en la que el técnico alemán ha contado con varios jugadores del filial para completar diferentes ejercicios y prácticas propias de partido. El entrenador de Menden continúa así perfilando un once que tendrá que afrontar un compromiso especialmente exigente cuando apenas lleva unas semanas de trabajo al frente del equipo.

Además de las incorporaciones puntuales de futbolistas del filial, Selton y Monreal continúan integrados en la dinámica del primer equipo. Ambos siguen teniendo presencia habitual junto al grupo dirigido por Terzic, que volverá a ponerse a trabajar este viernes por la mañana. Será entonces cuando el cuerpo técnico termine de concretar los últimos detalles antes del encuentro.

Djaló trabaja al margen tras superar una enfermedad

Una de las situaciones que mantiene pendiente al Athletic es la de Djaló. El futbolista no pudo entrenarse el miércoles debido a una enfermedad y este jueves tampoco ha podido completar el trabajo junto al resto de sus compañeros.

El jugador ha realizado la sesión al margen del grupo, por lo que llega al encuentro ante el Atlético con una preparación diferente a la del resto de la plantilla. Su evolución durante las próximas horas será importante para conocer si puede estar disponible para Terzic. El técnico, en cualquier caso, cuenta con varias ausencias confirmadas. Vivian y Canales continúan recuperándose de sus respectivas lesiones y no estarán a disposición del entrenador para el compromiso del sábado.

Nico Williams, candidato a liderar al Athletic

El gran foco estará también sobre los campeones del mundo. Simón, Laporte y Nico Williams afrontan el choque ante el Atlético con menos de un mes de trabajo en Lezama, pero los tres están llamados a asumir un papel protagonista en el nuevo proyecto. Simón es quien más rápido ha recuperado su mejor versión. El guardameta ha ofrecido un rendimiento destacado durante los dos últimos partidos y se ha convertido en uno de los principales argumentos del equipo.

Laporte, por su parte, también ha mostrado una progresión positiva. El central ha ido mejorando sus prestaciones y apunta a tener un papel importante en una defensa que tendrá delante a uno de los ataques más exigentes del campeonato. La evolución más pausada ha sido la de Nico Williams. El extremo está regresando después de un año especialmente complicado marcado por la pubalgia, una situación que le ha impedido tener continuidad y competir con normalidad durante largos meses. Pese a ello, Terzic está muy satisfecho con la respuesta que está dando el menor de los Williams. El técnico entiende que su progresión debe realizarse de manera controlada, pero las sensaciones son suficientemente positivas como para que Nico apunte a la titularidad ante el Atlético.

Nico Serrano, pendiente de su futuro

Otro de los nombres que rodean la actualidad rojiblanca es el de Nico Serrano. El delantero todavía tiene abiertas algunas posibilidades para cambiar de aires antes del cierre definitivo de determinados mercados.

Aunque el mercado español ya haya finalizado, el futbolista podría encontrar una salida en otras ligas que mantienen abierta su ventana de fichajes. Turquía permitirá movimientos hasta el 4 de septiembre, mientras que Grecia y Portugal mantendrán sus mercados activos hasta el 15 de septiembre. Por tanto, el futuro inmediato de Nico Serrano todavía no está completamente definido. Mientras tanto, el Athletic centra toda su atención en una cita que puede marcar un punto de inflexión después del tropiezo ante el Sevilla.