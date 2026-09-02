Unai Vencedor, Gorosabel y un último movimiento en el mercado de fichajes del Athletic Club

El cuadro vasco anunció este pasado jueves la salida en calidad de cedido de Adama Boiro. El West Ham será su destino y el cuadro inglés pagará un fijo al cuadro de San Mamés por su préstamo

El Athletic Club cerró el mercado de fichajes de verano en un último día frenético en las oficinas de San Mamés pero con el sinsabor de no haber concretado ninguna llegada. El hecho de que el Athletic Club no juegue esta temporada competición europea ha provocado que el cuadro de Edin Terzic no tenga ningún refuerzo más allá de los jugadores que han vuelto de cesiones o los que han subido desde el Bilbao Athletic.

A pesar de esta falta de llegada de fichajes al Athletic Club, en San Mamés se vivió un último día de mercado cargado de movimientos con la rescisión de contrato de Unai Vencedor, que firmó por el Burgos de LaLiga Hypermotion, la salida de Andoni Gorosabel en calidad de cedido al Espanyol de Manolo González y Monchi y una última baja que se confirmó pasada la una de la madrugada: Adama Boiro.

El Athletic Club cierra la salida de Adama Boiro rumbo a la Premier League

El Athletic Club, al igual que había hecho con Andoni Gorosabel y con Unai Vencedor, anunció con un escueto comunicado la salida en calidad de cedido de Adama Boiro rumbo a la Championship para defender los colores del West Ham de Nuno Espírito Santo. "El Athletic Club y el West Ham United han alcanzado un acuerdo para la cesión del lateral izquierdo Adama Boiro hasta final de temporada. El defensa, con contrato hasta el 30 de junio de 2029, ha participado en 45 encuentros con el primer equipo, uno de ellos en la presente temporada ante el FC Barcelona. El jugador se encuentra ya en Londres para firmar por el club londinense, que busca recuperar su posición en la Premier League a las órdenes de Nuno Espírito Santo".

El West Ham se reserva una opción de compra con Adama Boiro

El West Ham fue el pasado curso uno de los descensos dolorosos en la Premier League, con el anteriormente citado Nuno Espírito Santo y con Paco Jémez como ayudante del técnico luso. En Inglaterra, Adama Boiro tratará de ser importante después de dos temporadas (la 2025/26 y la anterior) en la que el lateral izquierdo de 24 años, disputó un total de 32 encuentros en Liga con la camiseta del Athletic Club.

Adama Boiro jugó ante el Barcelona en el Camp Nou

Adama Boiro tiene contrato en el Athletic Club hasta junio de 2029 por lo que, siempre y cuando el West Ham no decida afrontar su fichaje, los leones tendrán aún oportunidad de darle nuevas oportunidades.

El fichaje de Adama Boiro por el West Ham

La cesión de Adama Boiro al West Ham y la opción de compra de los ingleses, repercutirá en el Athletic Club a nivel económico ya que tal y como informó el cuadro vasco, ingresará "un fijo por la operación". En lo que se refiere a despedidas de las últimas salidas del Athletic Club, ni Adama Boiro ni Unai Vencedor se han pronunciado de manera pública en sus redes sociales.

Si lo ha hecho Andoni Gorosabel, que tras un verano en el que se habló mucho de su salida de San Mamés, finalmente termina cedido en el Espanyol. "Ha sido un orgullo vestir esta camiseta y formar parte de esta cuadrilla. Gracias al Athletic Club y a los athleticzales por estos años, por vuestro cariño y por hacerme sentir uno más desde el primer día". El Espanyol tiene una opción de compra, según objetivos, con Andoni Gorosabel.