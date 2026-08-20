El incierto futuro de Nico Serrano en el Athletic Club

El atacante apenas ha disputado 30 minutos en pretemporada a las órdenes de Edin Terzic, no contaría para los vascos, que ya le habrían comunicado que transferible según ha apuntado Edu Velasco del Chiringuito

Nico Serrano era uno de los jugadores del Athletic Club de los que no se tenía muy claro qué iba a pasar con él aunque la balanza de desequilibraba ligeramente hacia una salida de San Mamés. El extremo de 23 años que en las últimas temporadas ha ido intercalando cesiones con estancias en el primer equipo del Athletic Club, ha querido esperar hasta última hora para ver si era capaz de convencer a Edin Terzic de que debía quedarse.

Las razones de Nico Serrano eran lógicas, la salida de Ernesto Valverde y la llegada del alemán provocaban una nueva oportunidad para los jugadores del Athletic Club ya que empezaban de cero con un técnico que no conocía al grupo en profundidad. Nico Serrano, una vez que la pretemporada del Athletic Club ha finalizado, no ha podido lograr su objetivo y es que el extremo apenas jugó media hora en el choque de final de julio ante el Racing de Santander y otros tantos ante el Burgos. En los seis partidos restantes, Nico Serrano no ha participado, algo a lo que no ayudó la leve lesión muscular en el recto anterior. Por ello, desde 'El Chiringuito', el periodista Edu Velasco ha informado que desde San Mamés le han colocado el cartel de transferible.

Nico Serrano, el siguiente en salir del Athletic Club

La salida de Nico Serrano del Athletic Club no será sencilla ya que el delantero cuenta con contrato hasta junio de 2028. Así, según apuntó el medio citado anteriormente, el Athletic Club pretendería sacar tajada económica de un futbolista que el pasado curso disputó más de una veintena de partidos entre Liga, Copa del Rey, Supercopa de España y Champions League.

Como es lógico, que el Athletic Club haya colocado a Nico Serrano en el mercado de fichajes ha puesto a trabajar a los agentes del jugador que ya le buscan salida al extremo zurdo. Desde Bilbao Hiria, medio de información del País Vasco, apuntan a que el Sporting de Gijón es uno de los equipos que habría puesto a Nico Serrano entre sus objetivos.

La opción del Sporting de Gijón, conocida por Nico Serrano

El Sporting de Gijón y el Molinón no son lugares nuevos para Nico Serrano ya que el actual jugador del Athletic Club cedido en tierras asturianas en la 2024/25. En esa ocasión, el Sporting de Gijón tenía una opción de compra obligatoria si los asturianos subían a Primera división. La cantidad que debía pagar en ese caso el Sporting de Gijón por Nico Serrano era de poco más de tres millones de euros pero finalmente el Molinón no pudo celebrar el ansiado ascenso a LaLiga EA Sports.

Desde que Nico Serrano debutó en el Athletic Club en la 2021/22, el extremo zurdo ha pasado hasta por cuatro equipos diferentes en los que ha tratado de encontrar ese nivel que le permitiese asentarse en el cuadro vasco de manera definitiva.

Su primera cesión fue al Mirandés. En Anduva suele ser habitual la explosión de jugadores que necesitan formarse en el fútbol profesional pero Nico Serrano solo pudo acumular 16 con los jabatos en Segunda división. Después llegaron dos salidas consecutivas más al Zwolle de Países Bajos y al Racing de Ferrol. En A Malata Nico Serrano, que no superó la quincena de encuentros en Segunda, mostró uno de sus mejores rendimientos con cuatro goles y dos asistencias.

Eso le sirvió para quedarse en el Athletic Club durante la primera mitad de la 2024/25 pero la competencia con Nico Williams en su posición le impidió contar con demasiadas oportunidades. Fue ahí cuando el Athletic, a mitad de esa misma campaña, le cedió al Sporting de Gijón, donde quedaron encantados con su rendimiento pero no pudieron celebrarlo con el ascenso a Primera. El propio Nico Serrano apuntó el pasado mes de marzo su deseo de quedarse en el Athletic Club: "Ya he salido y he hecho la mili fuera, y ahora quería quedarme un año entero mínimo para ver las sensaciones. Estoy pensando en los últimos partidos y en la siguiente temporada".