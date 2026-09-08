Jesús Navas entrena con los mejores del ciclismo por las calles de Sevilla

Jesús Navas encontró en el ciclismo una nueva forma de seguir compitiendo y ahora ha vivido una experiencia muy especial en Sevilla. El palaciego ha podido entrenar con el UAE Team en su paso por Sevilla para la decimoséptima etapa de La Vuelta

De sobra es conocido el amor por el ciclismo de Jesús Navas; la leyenda hispalense marcó este deporte como uno de sus hobbies preferidos que iba a comenzar a practicar tras su retirada. Tal es así que su mujer le regaló una nueva bicicleta de competición, similar a la que usaba Pogacar, el pasado 30 de diciembre de 2024 en su acto de despedida sobre el césped del Pizjuán. Su tiempo libre tras su retirada le iba a permitir disfrutar de un nuevo hobby del que siempre se había declarado fanático.

Su última temporada en la élite estuvo marcada por los continuos problemas de cadera que le impedían estar al mejor nivel y que provocaron su “prematura” retirada, pues hubiera seguido jugando más años. Sin embargo, en el ciclismo encontró un salvavidas para seguir practicando deporte. “Es verdad que soy siempre una persona muy activa y estoy haciendo deporte. Es imposible que esté parado y el ciclismo, por ejemplo, es algo que me gusta y ahí no me duele porque no hay impacto. Entonces, seguramente me quitaré el gusanillo con ello”, asegura Jesús Navas a ESTADIO Deportivo en 2024.

La reaparición de Jesús Navas tras su retirada

En junio de 2025, Jesús Navas participó en el Quebrantahuesos, haciendo así de su hobby una nueva forma de competir de nuevo. El resultado fue anecdótico. Pues lo importante es que se volvió a ver a Jesús Navas con una sonrisa de nuevo practicando deporte. Eso sí, el espíritu competitivo no lo va a perder nunca, ni siquiera en la bici: "Ya tengo una edad, pero sí es cierto que quien me conoce sabe que me gusta competir en todo y bueno, sí que disfrutaré de ello" "Ya tengo una edad, pero sí es cierto que quien me conoce sabe que me gusta competir en todo y bueno, sí que disfrutaré de ello".

Un día para el recuerdo

Tras el quebrantahuesos de 2025, Navas ha cumplido un sueño más, aunque se ha quedado con una pequeña 'espinita clavada'. La Vuelta ha llegado a Sevilla y, en su día de descanso para los equipos y ciclistas, el UAE Team Emirates ha querido tener un detalle con la leyenda sevillista. El equipo de ciclistas llevó a Jesús Navas a rodar por las calles de la capital hispalense con todos los miembros que aún quedan en la vuelta del UAE Team.

La 'espinita clavada' de Jesús Navas

Sin embargo, Jesús Navas no ha podido conocer a su ídolo del ciclismo: Tajde Pogacar. El esloveno abandonó La Vuelta tras su caída en una de las primeras etapas de la competición. Ya era indiscutiblemente el líder y todo hacía indicar que conquistaría por primera vez La Vuelta, pero su retirada lo impidió. A Jesús le habría encantado compartir entrenamiento con su ídolo del ciclismo, pero aún así la experiencia de rodar por su ciudad con uno de los mejores equipos ciclistas del mundo no se la va a quitar nadie. Y quién sabe si algún día lo volveremos a ver competir montado en una bicicleta.