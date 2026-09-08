Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, habla del "tema de Julián"

El argentino reconoció que el club está en plena etapa de crecimiento con la mirada puesta en el debut en Champions League ante el Liverpool del próximo miércoles y pensando en una final que se disputará en el Metropolitano

El Atlético de Madrid debutará este próximo miércoles en la fase liga de la Champions League. Los colchoneros fueron el equipo español que llegó el pasado curso más lejos en esta competición alcanzando las semifinales. El Atlético de Madrid fue eliminado por el Arsenal de Mikel Arteta y en esta nueva edición tiene un aliciente muy especial ya que la final del próximo 5 de junio de 2027 se disputará en el feudo colchonero, el Metropolitano.

Simeone expresó este martes la necesidad de que el Atlético de Madrid se prepare a conciencia para contar con posibilidades de alcanzar la final de la Champions League que se disputará en el Metropolitano. Recordando el cambio del equipo varios meses después de alcanzar la semifinal ante el Arsenal, Simeone reconoció la importancia de jugar en el Metropolitano la final: "Para el club es muy importante que la final sea en el Metropolitano. Para nosotros, tenemos que trabajar un montón para poder aspirar a ese lugar privilegiado".

Un Julián Álvarez en crecimiento para Simeone y el Atlético de Madrid

Apuntó Simeone que hay varios jugadores nuevos, entre los que se encuentra Jonathan David y además señaló el 'tema Julián': "Estamos en etapa de crecimiento, de acomodarnos; hay muchos chicos nuevos, el tema de Julián, la llegada de David al final de mercado, los chicos de la selección que llegaron tarde y a nadie le importa… Poco a poco nos iremos encontrando".

Sobre el propio Julián Álvarez, al ser cuestionado Simeone sobre si contaba con un '9', cerró la puerta a contar, como titular, con Jonathan David y también con el propio argentino: "Jonathan llegó hace muy poco y no pudo participar el otro día por un problema. Julián está en fase de crecimiento, no lo veo para que empiece, pero nos ayudará en el andar del partido".

Sorloth en el pasado Mundial con Noruega

Además sobre otro de los delanteros, Sorloth, que no estará ante el Liverpool, Simeone dejó claro que necesitan al noruego: "Se está recuperando. Tiene esta lesión que le impide estar. Lo necesitamos, es importante, ya sean 90, 60 o 20 minutos, nos da cosas que no tenemos hoy en el equipo. Ojalá pronto".

Simeone recuerda el tropiezo ante el Athletic Club

Simeone aprovechó para lanzar un dardo a sus jugadores en relación a la derrota ante el Athletic Club el pasado fin de semana en San Mamés: "No creo que tenga que ver con la motivación lo que ocurrió en Bilbao. Fue desatención y lo perdimos. La motivación es otra cosa. A partir de lo que nos encontramos en un estadio maravilloso, un increíble ambiente, un inicio trepidante y a ver si estamos fuertes".

Por último, preguntado Simeone sobre el cambio del Liverpool desde la llegada de Iraola, el técnico argentino aludió al trabajo táctico del vasco y también apostó por el tiempo para asimilar los nuevos conceptos: "Veo que está intentando todo lo que Iraola ha plasmado en sus otros equipos. Trabaja el aspecto táctico de todos, tiene a todos involucrados. Lleva tiempo encontrar el camino, va creciendo, el equipo va mejorando. Tiene también muy buenos futbolistas, es un entrenador importante, con claridad en lo que tiene, y eso llegará a los futbolistas para transmitir el fútbol que él siente".