Almeida, alcalde de Madrid, sobre Julián Álvarez: "No me gustó lo que dijo"

El máximo dirigente del ayuntamiento de la capital de España respondió a una pregunta de 'El Chiringuito' en uno de los actos de inauguración del Curcuito de IFEMA Madrid de Fórmula 1. "Siempre que alguien lo ha dado todo por el Atleti..."

El deseo de Julián Álvarez de salir del Atlético de Madrid durante el mercado de fichajes que concluyó el pasado 1 de septiembre y sobre todo el poder llegar al Barcelona de Hansi Flick ha sido el tema que ha rellenado muchas páginas en la prensa deportiva. En ESTADIO Deportivo te hemos ido manteniendo al tanto de lo que estaba sucediendo y así te contamos cómo el jugador argentino finalmente se quedó en el Atlético de Madrid.

Julián Álvarez dejó claro que su deseo era llegar al Barcelona y así lo expresó en plena concentración de Argentina disputando el Mundial del pasado verano. Julián Álvarez se incorporó al Atlético de Madrid después de las vacaciones y ahí empezó un tira y afloja con el cuadro colchonero que trajo como consecuencia que el argentino dejase de asistir a los entrenamientos alegando una indisposición física.

Gil Marín, CEO del Atlético de Madrid, atacó directamente al Barcelona por las formas que estaba empleando el cuadro blaugrana para tratar de cerrar el fichaje de Julián. Sobre las declaraciones del argentino y todo lo ocurrido ha hablado este martes un aficionado al Atlético de Madrid de sobra conocido como es José Luis Martinez - Almeida, alcalde de la ciudad de Madrid.

Almeida, alcalde de Madrid, se moja sobre Julián Álvarez

Almeida, ejerciendo de alcalde de Madrid en un acto de los numerosas que ha preparado la capital de España para el GP de Fórmula 1 que se disputará en el Madring, Circuito de IFEMA, fue preguntado por los compañeros de 'El Chiringuito' sobre la situación que ha vivido el Atlético de Madrid con Julián Álvarez este verano. El alcalde de Madrid dejó claro que los colchoneros no se podían permitir que Julián no hiciese un buen curso: "Me parece que ya lo que ha pasado no conduce a ningún sitio y que lo que no podemos permitirnos es que Julián no haga una buena temporada".

Explicó Martínez - Almeida que si el Atlético de Madrid quería llegar a la final de la Champions League, que esta temporada se disputa en el Metropolitano, necesitaban del delantero argentino: "Si nosotros queremos llegar a la final en el Metropolitano, necesitamos a Julián". Prosiguió el alcalde de Madríd reconociendo que no le gustaron las declaraciones de Julián: "Por eso yo creo que la margen de si tiene que pedir perdón o no, de si estamos enfadados o no con lo que dijo. Que a mi no me gustó mucho lo que dijo".

Por último, Martínez - Almeida apuntó a la fórmula para que Julián Álvarez se reconciliase con la afición del Metropolitano: "Creo que si mete goles y juega bien, eso es lo verdaderamente importante. Así que a reconciliarnos con juego, con goles, a que el ponga todo de su parte y yo creo que la afición siempre que alguien lo ha dado todo por el Atleti ha sabido estar al lado de esa persona".

Julián Álvarez aún no está para ser titular en el Atlético de Madrid

Estas declaraciones de Martínez - Almeida sobre Julián Álvarez llegaron poco después de Simeone, desde Liverpool donde el Atlético de Madrid se estrenará mañana en la fase liga de la Champions League, apuntó que el argentino no está para jugar aún de titular al estar en un proceso de crecimiento. "Julián está en fase de crecimiento, no lo veo para que empiece, pero nos ayudará en el andar del partido".

Julián Álvarez en San Mamés en la última jornada de Liga

Julián contó con minutos en el último partido del Atlético de Madrid ante el Athletic Club después de no estar ante el Sevilla en Sánchez Pizjuán y jugar menos de media hora ante el Villarreal en el Metropolitano. Fue en ese duelo precisamente, cuando se vio la ruptura entre la afición y el propio Julián Álvarez. El Atlético de Madrid le pidió que no acudiese a saludar a la grada al final del partido para evitar un enfrentamiento directo.