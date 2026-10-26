Joan Jordán no levanta cabeza desde su salida del Sevilla y atraviesa por su peor momento en Portugal

El excentrocampista nervionense no ha logrado remontar el vuelo en Portugal, donde este sábado alcanzó su momento más delicado tras no haberse ganado la titularidad

José Ignacio Navarro logró el pasado verano resolver una de las principales tareas dentro de la planificación para aliviar la complicada situación económica del Sevilla. El director deportivo debía librarse de la alta ficha de Joan Jordán después de que Antonio Cordón no lo consiguiese y finalmente cumplió con el cometido más allá de que todavía tenga que parte una parte de su sueldo.

De esa forma, con Fábio Cardoso como pieza importante en la negociación, el Sevilla alcanzó un acuerdo con el Estrela Amadora para su traspaso que incluye un porcentaje de su sueldo que deja de contabilizar en la caja nervionense, al margen de dar salida a un futbolista que no contaba en absoluto para García Plaza y que no se tomó a buenas que lo apartaran del grupo en pretemporada.

Jordán no ha logrado hacerse con la titularidad en el Estrela Amadora

El de Regenços afrontó esta nueva etapa con la ilusión de reconducir su carrera y disfrutar de un rol protagonista que no tenía desde hace tiempo más allá de una fase en el Alavés en la que gozó de cierta continuidad cuando dejó el cargo Luis García Plaza.

Sin embargo, el centrocampista catalán no ha logrado remontar el vuelo plenamente en el fútbol portugués, pues, pese a su bagaje, no ha conseguido hacerse con un puesto como titular a las órdenes de Pepa y únicamente ha partido de inicio en el reciente partido copero contra el Fazendense, por lo que todavía no lo ha sido en la Liga Portugal.

De hecho, en el campeonato liguero, el partido en el que más opciones tuvo fue el pasado 20 de septiembre contra el Académico Viseu, pues ingresó en el terreno de juego tras el descanso, lo que podría entenderse como un paso al frente.

Jordán, sin minutos en el último partido

Sin embargo, cuando disponía de posibilidades de ser de la partida contra el Arouca, Joan Jordán sufrió problemas físicos que lo dejaron fuera de la convocatoria, si bien no tardó en recuperarse y pudo estrenarse como titular en el citado choque de la Taça de Portugal. Los 76 minutos en el 1-2 a favor no tuvieron continuidad en el choque de la última jornada, contra el Rio Ave, más bien todo lo contrario, porque, por primera vez se quedó todo el encuentro en el banquillo, lo que complica más si cabe su situación en el Estrela Amadora.

En total, Joan Jordán ha disputado 187 minutos repartidos en seis partidos, sin goles ni asistencias, lo que, sin duda, se trata de un balance alejado del esperado por el medio, que trabaja para ostentar un rol protagonista en el duodécimo equipo de Portugal.