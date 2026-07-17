Iheanacho se embarca en una exótica aventura y es la 'bomba' del Bursaspor

El delantero nigeriano de 29 años acaba de firmar por el club turco, que pasó de codearse con los equipos de Champions League a descender a la cuarta división del país euroasiático, aunque acaba de ascender a Segunda y está formando un proyecto ambiciosa para reverdecer laureles

Kelechi Iheanacho, ex delantero del Sevilla FC, se ha convertido este viernes en el fichaje estrella del Bursaspor, un histórico club turco que puede presumir de ser uno de los cinco del país en alcanzar cincuenta temporadas en la Süperlig, pese a que su fundación no es centenaria, sino que data de 1963. Los oriundos de la cuarta ciudad de la nación euroasiática, situada al noroeste, y también una de las más prósperas e industrializadas, vivieron un ascenso meteórico, pero también una caída a los infiernos. Campeón de Liga en la 09/10 (segundo no estambulita tras el Trabzonspor en hacerlo), lo que le permitió jugar la Champions League, terminó tres lustros después en la cuarta división.

Sus malos resultados deportivos, indudablemente relacionados con su caos institucional, se tradujeron en tres descensos en las últimas seis temporadas, aunque, con trabajo y persistencia, los 'Cocodrilos Verdes' han regresado al fútbol profesional. Tras ganar el pasado campeonato en el equivalente a Tercera, competirán en la 26/27 en la 1.Lig. Y están montando un proyecto con muy buena pinta. Han fichado, antes que al de Imo, al extremo del Bastia Amine Boutrah (que les ha costado 450.000 euros), moviéndose luego con tino en el mercado de jugadores libres: Jürgen Elitim, Lewis Baker, Hüseyin Maldar... El siguiente podría ser Afimico Pululu, que ha salido del Jagiellonia Byalistok.

En una operación relámpago, el Bursaspor ha convencido a Kelechi Iheanacho, que viene de ser campeón de Escocia con el Celtic de Glasgow, para que abandere la 'operación retorno' a la Süperlig. Autor de nueve goles y una asistencia en 24 partidos oficiales, con un buen promedio al no llegar siquiera a los 900 minutos, el ariete ex nervionense afrontará en la Segunda división de Turquía su primera experiencia lejos de las Islas Británicas o España, tras militar en Manchester City, Leicester City, Sevilla FC, Middlesbrough y el mencionado club católico de Glasgow.

Seis meses nefastos como nervionense

Reclutado a coste cero en el verano de 2024 bajo el mandato en la dirección deportiva de Víctor Orta, el paso de Kelechi Iheanacho por el Sevilla FC fue tan discreto como efímero. Apenas once participaciones en duelos oficiales, con 581 minutos a sus espaldas, en los que anotó tres goles, todos ellos en la Copa del Rey. Tras un semestre decepcionante (por ser elegante) como blanquirrojo, se marchó a préstamo al 'Boro', rescindiendo al verano siguiente sobre la bocina el último año de contrato que le quedaba para marcharse a tierras escocesas, donde su rendimiento mejoró sensiblemente, sin volver nunca por sus fueros en Premier y Championship.