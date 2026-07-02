Denis Suárez, muy claro sobre su futuro y su posible fichaje por el Celta

El atacante del Deportivo Alavés aún tiene un año más de contrato con el club vasco. El de Salceda de Caselas ha sido relacionado recientemente con su regreso al equipo gallego, pero su vuelta parece poco factible debido a que, en principio, cuentan con él y no quiere dejarlo salir

Denis Suárez es uno de los nombres propios de este comienzo de mercado de fichajes de verano después de que el atacante del Deportivo Alavés haya sido relacionado con el RC Celta, el equipo donde mejor rendimiento ha dado y en donde se formó como futbolista. El de Salceda de Caselas ha atendido a varios medios de comunicación en donde ha desvelado que ve complicada su vuelta al club gallego durante este verano.

Denis Suárez ha respondido lo siguiente cuando ha sido preguntado por su posible fichaje por el RC Celta y su continuidad en el Deportivo Alavés. "Me queda un año en Vitoria, como dices. Yo estoy contento allí. El club a final de temporada se reunió conmigo y me dijeron que contaban conmigo el año que me quedaba. Quique Sánchez Flores me ha llamado durante las vacaciones para decirme que quiere que me quede, que es un año muy importante para él, porque va a cambiar cosas que no se han hecho desde que llegó, porque cogió un equipo ya un poco rodado y quería salvar la categoría y quiere hacer otras cosas y que cuentan conmigo. Tengo contrato allí y realmente estoy contento", ha dicho a Radio Vigo.

Denis Suárez, de 32 años, ha sido muy importante en la permanencia en Primera división que obtuvo el Deportivo Alavés que, por ahora, no contempla su salida a pesar del interés que ha mostrado el RC Celta en ficharle. El club gallego no va a ser una fuerte inversión por la incorporación de Denis Suárez a sabiendas de que el futbolista está en su último año de contrato.

A pesar de afirmar que no piensa en un fichaje en el RC Celta y estar centrado en el Deportivo Alavés, Denis Suárez ha dicho que tiene contacto con Iago Aspas y Claudio Giráldez porque son personas que les encanta el fútbol. "No te lo voy a negar, sí que es cierto que hablo bastante tanto con Claudio Giráldez como con Iago Aspas, pero porque son personas que les gusta mucho el fútbol, a mí me gusta mucho el fútbol y en general nos conocemos, nos llevamos bien y hablamos bastante de fútbol".

Denis Suárez ha elogiado la carrera de Iago Aspas, quien se retira, si no hay cambio de opinión, al final de la próxima temporada. "Yo estuve también en Sevilla con él, es su último año, así lo dijo él. Ha tenido una temporada increíble y a ver si le apetece quedarse un año más, pero no parece. Es una leyenda tanto del Celta como de la Liga, ahí están sus números y todo lo que ha hecho y su trayectoria durante todos estos años. Entonces yo creo que lo que queda es disfrutar de él".

Denis Suárez, centrado en el Deportivo Alavés

Denis Suárez ha valorado la pasada temporada del Deportivo Alavés. "Ha sido una temporada en la que hemos cumplido los objetivos, con un cambio de entrenador a mitad de temporada con lo que conlleva eso, pero nosotros estábamos convencidos de que lo íbamos a sacar. Había muchos equipos esta temporada metidos ahí abajo, pero nosotros estábamos convencidos y así lo hicimos".

Denis Suárez ha cerrado su intervención dejando su futuro abierto cuando termine contrato con el Deportivo Alavés el próximo 30 de junio de 2027. "No lo sé, la verdad. Soy feliz en España esta temporada, si todo va bien, cumpliré ya 300 partidos en LaLiga. No me marco otro objetivo a largo plazo que esta temporada".