El Villarreal aprieta por Julen Agirrezabala: oferta de 10 millones y negociación abierta

El 'Submarino' se desmarca con una primera propuesta económica bastante interesante para el Athletic, aunque el club bilbaíno exige al menos dos 'kilos' más por el guardameta; Racing, Celta, Sevilla, Real Sociedad y Deportivo también le sondean

El Villarreal ha comenzado a moverse con verdadera decisión en el mercado de fichajes y uno de los nombres que ha ganado fuerza en las últimas horas es el de Julen Agirrezabala. El guardameta de 25 años, que regresa al Athletic Club tras su cesión en el Valencia CF, se ha convertido en un objetivo prioritario para la dirección deportiva amarilla de cara a la próxima temporada.

Diversas informaciones publicadas por Mateo Moretto, LaLiga News y Bilbaohiria coinciden en un punto clave: el 'Submarino' ya ha puesto sobre la mesa una oferta de 10 millones de euros por el meta de Errenteria. Sin embargo, el Athletic mantiene una postura firme y reclama al menos dos millones más para dar luz verde a la operación, aunque ambas partes estarían negociando fórmulas para salvar esa diferencia mediante variables.

Un portero del gusto de Íñigo Pérez

La llegada de Iñigo Pérez al banquillo del Villarreal comienza a sentirse con cruda certeza en la planificación deportiva amarilla. El técnico navarro quiere un guardameta con capacidad para iniciar el juego desde atrás, una cualidad que se une a la búsqueda sempiterna de un hombre con personalidad bajo palos y auténtico margen de crecimiento. En ese perfil encaja perfectamente Agirrezabala.

El portero vasco ha alternado momentos de gran nivel con otros más irregulares durante su etapa en Mestalla, pero sigue siendo uno de los metas con mayor proyección del fútbol español. Su edad, experiencia en Primera División y capacidad para competir al máximo nivel le convierten en una oportunidad de mercado realmente interesante.

En el Villarreal existe la sensación de que el momento es ahora. El club busca reforzar una posición estratégica y considera que Agirrezabala puede ser un portero de presente y de futuro.

El Athletic, abierto a escuchar ofertas

La situación en Bilbao también juega a favor de una operación que tiene visos de llegar a buen puerto. El nuevo técnico rojiblanco, Edin Terzić, cuenta actualmente con cuatro porteros en dinámica del primer equipo: Unai Simón, Agirrezabala, Álex Padilla y el joven Mikel Santos, que dará el salto desde el filial.

Con la intención de trabajar únicamente con tres guardametas, en San Mamés asumen que una salida este verano es prácticamente obligada. Además, Agirrezabala entra en su último año de contrato, aunque el Athletic dispone de una opción unilateral para ampliarlo, un factor que le permite negociar desde una posición de tranquilidad y coherencia en los números.

En cualquier caso, la venta del guardameta también supondría un importante ingreso para las arcas rojiblancas, algo que el club valora positivamente en este mercado estival.

Mucha competencia, pero el Villarreal toma ventaja

No que decir tiene que el interés por Agirrezabala no es exclusivo del Villarreal. En las últimas semanas también han aparecido en escena el Racing de Santander, el RC Celta de Vigo, el Sevilla FC, la Real Sociedad e incluso el Deportivo de La Coruña.

No obstante, según las informaciones publicadas hasta la fecha, la propuesta del Villarreal es la más concreta y la que mayor músculo económico ha mostrado.

Por ahora, la operación no está cerrada, pero las conversaciones avanzan y el nombre de Julen Agirrezabala gana enteros para convertirse en uno de los grandes movimientos del verano en La Cerámica.

El 'Submarino' ha dado el primer paso y ahora la pelota está en el tejado del Athletic. La distancia económica sería mínima y todo apunta a que la negociación podría estar en su fase definitiva.