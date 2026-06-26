A Julen Aguirrezabala le salen pretendientes

El Athletic Club quiere darle salida al portero en este mercado de fichajes de verano debido a que el equipo vasco cuenta con Unai Simón y Álex Padilla de cara a la próxima temporada. El canterano, que no va convencido en el Valencia CF, interesa al Real Club Deportivo de A Coruña

Julen Agirrezabala es uno de los futbolistas que están llamados a salir del Athletic Club durante este mercado de fichajes de verano. Tras una temporada cedido en el Valencia CF, que no ejecutó la opción de compra que tenía sobre él, el portero ha regresado al equipo vasco que tiene previsto darle salida porque ya tiene la demarcación de guardameta más que cubierta con Unai Simón y Álex Padilla. No le faltan pretendientes a Julen Agirrezabala que cuenta con el interés el Real Club Deportivo de A Coruña, recién ascendido a Primera división.

El Deportivo quiere a Julen Agirrezabala

Julen Agirrezabala está en la rampa de salida del Athletic Club porque el canterano no ha terminado de convencer al equipo vasco quien le dio una oportunidad de reivindicarse con una cesión en el Valencia CF en donde no demostró un gran nivel y durante la cual se lesionó muscularmente de gravedad que le dejó sin jugar en la recta final de campaña.

Es por ello que Agirrezabala es uno de los descartes del Athletic Club quien no desea ejecutar la opción de renovar de manera automática, por dos años, el contrato del portero. Un guardameta que gusta y mucho en el Real Club Deportivo de A Coruña, pero la operación no está sencilla.

Básicamente porque el Athletic Club pretende traspasar de manera definitiva a Julen Agirrezabala, la cesión no se contempla ahora mismo. A pesar de ello, el equipo vasco desea incluir una opción de recompra sobre el portero y también mantener un porcentaje de una posible venta.

A sus 25 años, Julen Agirrezabala sólo tiene contrato con el Athletic Club hasta el final de esta temporada, el 30 de junio de 2027. Por tanto, el equipo vasco está ante su última oportunidad de conseguir una buena cantidad económica mediante un traspaso.

No es la única opción que maneja el Real Club Deportivo de A Coruña

La opción de Julen Agirrezabala no es la única que tiene sobre la mesa el Real Club Deportivo de A Coruña el cual vuelve a Primera división después de muchas temporadas.

El equipo gallego no quiere ser una comparsa y está trabajando en reforzar todas y cada una de las posiciones de su plantilla para lograr la permanencia en la élite del fútbol español lo antes posible.

Para la portería gusta Julen Agirrezabala, pero el Depor también tiene en su agenda a Diego Conde, del Villarreal CF, el cual saldría mucho más económico, ya que el club amarillo quiere darle salida debido a que tiene por delante en la rotación a Luiz Junior y Arnau Tenas.