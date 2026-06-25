El Athletic Club ya tiene claro qué hacer con Julen Agirrezabala

El portero regresa al Athletic Club después de terminar su cesión en el Valencia CF. El guardameta vuelve cuando entra en el último año de contrato lo cual provoca que el club vasco tenga decidido traspasarle, si es que puede, para sacarle algo de dinero

El Athletic Club ya tiene una hoja de ruta con Julen Agirrezabala el cual regresa al equipo después de una temporada cedido en el Valencia CF en donde el portero no ha rendido como se esperaba y donde una lesión le dejó sin jugar durante la recta final de la campaña. Agirrezabala tiene contrato con el Athletic Club hasta el 30 de junio de 2027, pero su futuro pinta estar más fuera que dentro del equipo vasco el cual explora el mercado en busca de encontrarle equipo al portero de Donostia.

El Athletic Club quiere darle salida a Julen Agirrezabala

El Athletic Club tiene previsto darle salida a Julen Agirrezabala mediante un traspaso durante este mercado de fichajes de verano según informa el periodista Edu Velasco. El canterano se va a incorporar para hacer la pretemporada con el equipo que entrena Edin Terzic, pero, a priori, va a marcharse.

El Athletic Club, en esta ocasión, no busca una cesión, como pasó el verano pasado con el Valencia CF, sino un traspaso ya que es la última oportunidad para el equipo vasco de conseguir alguna cantidad de dinero por un portero que entra en su último año de vinculación contractual ya que acaba contrato el 30 de junio de 2027.

El Athletic Club cuenta en principio con Unai Simón como el primer portero de cara a la próxima temporada. Por su parte, el segundo guardameta está previsto que sea Álex Padilla, como la campaña pasada, el cual rindió muy bien en la Copa del Rey. Un rendimiento que ha hecho que el hispano-mexicano se gane la confianza de un Athletic Club en el que ahora no tiene hueco Julen Agirrezabala.

Julen Agirrezabala regresa al Athletic Club después de una temporada cedido en el Valencia CF en el que jugó 19 partidos y 1.710 minutos por culpa de una grave lesión muscular que no le ha dejado jugar durante la recta final de la campaña. Un problema físico que también ayudó a que el Valencia CF decidiera no ejecutar la opción de compra que tenía sobre el portero vasco de 25 años.

El Athletic Club no tiene previsto ejecutar la opción de renovar por dos temporadas más a Julen Agirrezabala

El Athletic Club tiene la posibilidad de renovar de manera unilateral por dos temporadas más a Julen Agirrezabala. Una posibilidad que no parece que vaya a ejecutar durante este verano debido a que el club vasco le quiere dar salida al portero.

El Athletic Club suele añadir este tipo de cláusula en las renovaciones de sus más prometedores jugadores para así tener más controlado aún sus futuros justo cuando los contratos están llegando a su fin. En el caso de Julen Agirrezabala, su etapa en el club vasco está llegando a su término ya que el canterano no ha cumplido con las expectativas que había puestas sobre él.

En el Athletic Club comienza a no tener hueco porque además hay porteros como Álex Padilla y Mikel Santos, por el que está interesado el Albacete Balompié tal y como publica As, que vienen apretando por detrás.