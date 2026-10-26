Stefan Bajcetic y su calvario: "530 días sin jugar un partido, y solo yo sé lo que he luchado para volver a salir al campo"

El centrocampista, de solo 22 años de edad, se ha llevado prácticamente dos años sin jugar un partido de fútbol profesional por culpa de una grave lesión que le obligó a pesar por el quirófano. El gallego ha vuelto a tener minutos este fin de semana

Stefan Bajcetic espera haber cerrado una de las etapas más oscuras de su carrera deportiva. El joven de 22 años ha acumulado prácticamente dos años en blanco por culpa de una grave lesión muscular que le ha impedido tener minutos de juego. Considerado un gran promesa desde que debutó con el Liverpool, su valedor fue Jürgen Klopp, su rendimiento fue cayendo hasta que el 13 de mayo de 2025, cuando estaba cedido en la UD Las Palmas, su cuerpo dijo basta. Ahora, en el club de su casa, pero en el filial, Celta Fortuna, Stefan Bajcetic ha recuperado la sonrisa.

Stefan Bajcetic ha vuelto a sentirse futbolista este pasado fin de semana después de que jugó 15 minutos en el partido en el que el Celta Fortuna salió goleado contra el Girona FC por 5-1. Fue poco tiempo, pero suficiente para que el centrocampista esté muy feliz.

Bajcetic ha contado su calvario después del partido. "La vuelta era complicada por la situación del partido. He estado, justo lo contaba el viernes, 530 días sin jugar un partido, que es mucho tiempo, y solo yo sé lo que he luchado para volver a salir al campo. Aunque el partido no sea un buen recuerdo, estoy contento de volver a estar en el campo".

Stefan Bajcetic sufrió una lesión en el tendón de la corva que requirió cirugía, pero la recuperación se fue alargando hasta el punto que se ha llevado casi dos años sin poder jugar. Ahora, el centrocampista, que tiene contrato con el RC Celta hasta el 30 de junio de 2029, sólo se centra en disfrutar y en recuperar su mejor nivel de juego.

Stefan Bajcetic reflexiona sobre la situación el Celta Fortuna

Stefan Bajcetic ha asumido la goleada que recibió el Celta Fortuna del Girona FC con cierta tranquilidad a sabiendas de que su equipo visitaba a un rival casi inalcanzable. "Sabíamos que iba a ser un partido complicado, un rival que va a luchar por ascender, que ha estado en Primera muchos años, que tiene jugadores que han estado prácticamente toda su carrera en Primera".

El centrocampista ha pedido no hacer ningún tipo de dramatismo y ha señalado que se debe pasar página. "Sabíamos que íbamos a un campo difícil pero lo hicimos con la convicción de poder sacar puntos. La situación no se dio para luchar por el partido como queríamos pero hay que reponerse".

De hecho, Stefan Bajcetic ya ha dicho que está pensando en el partido que el Celta Fortuna debe jugar contra el Córdoba CF. "Tenemos al Córdoba el siguiente fin de semana, en casa y con nuestra gente, así que tenemos que levantar la cabeza, olvidarnos de esto cuanto antes e ir a por el siguiente partido".

Tras la disputa de 11 jornadas en Segunda división, el Celta Fortuna entrenado por Fredi Álvarez está cumpliendo el objetivo marcado de conseguir la permanencia en la categoría de plata del fútbol español ya que suma 12 puntos y tiene una ventaja de dos puntos sobre los puestos de descenso a Primera RFEF.