El Celta Fortuna pierde a Anxo Rodríguez

El filial del equipo celeste, que está haciendo un magnífico comienzo de temporada en Segunda división ya que está fuera de los puestos de descenso a Primera RFEF, no va a poder contar con el central el cual ha sido indiscutible durante las primeras semanas de la actual campaña

No ha comenzado bien la semana para el Celta Fortuna. Después de un empate a uno contra el CD Tenerife, en el cual el filial del equipo gallego se quejó de la actuación arbitral, ahora han llegado malas noticias desde la enfermería ya que ca caído lesionado Anxo Rodríguez, quien ha sido importante en el conjunto que entrena Fredi Álvarez en este inicio de temporada.

Anxo Rodríguez, de sólo 19 años, se ve obligado a parar después de que se le haya diagnosticado una rotura muscular en el rector femoral de su pierna derecha lo cual le va a mantener alejado de los terrenos de juego entre tres y cuatro semanas tal y como ha confirmado el propio Celta Fortuna. "El jugador de la cantera presenta una rotura muscular en el recto femoral derecho. Se prevé que estará de baja entre 3 y 4 semanas".

Se trata de una baja importante para el Celta Fortuna ya que Anxo Rodríguez ha sido titular indiscutible en las 8 primeras jornadas que se han disputado en Segunda división, habiéndose perdido el central la novena fecha por acumulación de amonestaciones y el décimo partido liguero por este problema físico.

De este modo, Fredi Álvarez, entrenador del Celta Fortuna, tendrá que apostar por otros jóvenes canteranos para reforzar el centro de la defensa y para mantener al equipo fuera de los puestos de descenso de Primera RFEF tal y como está ahora ya que está en la posición 14 de la clasificación de Segunda división con 12 puntos.

Fredi Álvarez, enfadado con el arbitraje, pero contento con su equipo

Fredi Álvarez, entrenador del Celta Fortuna, no se mostró nada contento con el arbitraje que sufrió su equipo en el partido contra el CD Tenerife que cerró la jornada 10 de Segunda división este pasado lunes. "No vale la pena. Es que no vale la pena. Si me pongo a hablar, igual me sancionan, entonces me voy a callar".

El técnico analizó el encuentro. "El partido se tenía que haber decantado en la primera mitad. Hemos tenido tres o cuatro ocasiones muy claras aparte del gol, y lógicamente, cuando vas 1-0, en el fútbol nunca hay dos partes iguales. Un error grave por nuestra parte, de juventud, nos penalizó mucho y lo intentamos, pero no fuimos capaces de sacar el partido adelante".

Fredi Álvarez sacó el lado positivo de la actuación del Celta Fortuna. "El Tenerife estaba fuera del alcance de cualquier equipo de Primera RFEF. Un año, o una temporada después, el Celta Fortuna le ha plantado cara, y, de hecho, creo que hoy han sido mejores. Esto demuestra que vamos por el buen camino, en la dirección correcta en cuanto al desarrollo de nuestros jugadores, y de eso es de lo que se trata".

Por último, se mostró satisfecho por el inicio de temporada del Celta Fortuna. "Estoy satisfecho porque, en cada partido, veo a un equipo que compite, muestra ganas y energía, y genera ocasiones. No sé si la cantidad de puntos es alta o baja; simplemente debemos seguir sumando y hacer que valgan de cara a la próxima jornada. Es un camino largo y todavía quedan muchos puntos en juego para alcanzar nuestro objetivo".