Fredi Álvarez señala la gran temporada de Adrià Capdevila: "Ha sido uno de esos jugadores que ha dado un paso adelante"

El centrocampista, de 22 años, se ha convertido en una pieza clave en el filial del club gallego para que el mismo no esté pasando problemas en la Segunda división en donde actualmente está instaurado en la mitad de la clasificación cuando a inicios de temporada era uno de los máximos candidatos al descenso a Primera RFEF

Con sus altos y sus bajos, el Celta Fortuna, está disfrutando de esta temporada en la Segunda división, más después de haber goleado por 4-1 a un rival directo en la pelea por la permanencia como es el Sanse, segundo equipo de la Real Sociedad. El equipo que entrena Fredi Álvarez está actualmente en la posición 11 de la clasificación y tiene tres puntos de ventaja sobre los puestos de descenso. Un éxito que se debe a un buen equipo pero también al paso adelante que han dado algunos jugadores como es el caso de Adrià Capdevila.

Adrià Capdevila se ha convertido en un futbolista intocable para Fredi Álvarez ya que el centrocampista ha sido titular en los nueve partidos de Segunda división que se han disputado hasta el momento. "Ante las ausencias de Burcio, Bajcetic y Antañón, Capde ha sido uno de esos jugadores que ha dado un paso adelante. Estamos muy contentos porque él es un ejemplo para toda la plantilla por cómo trabaja todos los días y ese trabajo tiene su recompensa. Tenemos que cuidarlo porque está haciendo un trabajo muy grande".

El centrocampista llegó la temporada pasada al Celta Fortuna y poco a poco ha ido creciendo hasta alcanzar su mejor nivel de juego en esta temporada en Segunda división lo cual le va a abrir las puertas del fútbol profesional ya sea en el RC Celta o en otro club.

Fredi Álvarez valora positivamente la victoria contra el Sanse, filial de la Real Sociedad

Fredi Álvarez señaló que la victoria contra el Sanse puede ser un punto de inflexión para el Celta Fortuna. "Esta victoria nos da confianza en lo que estamos haciendo, en lo que hemos estado haciendo durante las últimas semanas. Es algo que los jugadores necesitan; todo el mundo necesita victorias".

El entrenador del Celta Fortuna no quiso darle mucha importancia al gol que recibió su equipo. "No pudimos evitarlo. Cuando concedes tantos saques de esquina contra un equipo muy alto, existe un riesgo. Es una lástima, pero estoy muy contento con el trabajo realizado".

A continuación, habló de cómo neutralizaron al Sanse. "Salen con mucha fuerza; de los once goles que han marcado, ocho llegaron en las primeras partes. Nosotros teníamos que salir muy fuertes para intentar contrarrestar esa energía. Logramos no solo eso, sino también irnos al descanso con un marcador muy favorable".

Por otro lado, dio como clave que empezaron mejor que en otros partidos. "Estamos empezando los partidos más concentrados; no estamos dando tantas oportunidades a nuestros rivales, y eso nos está dando la posibilidad de ponernos por delante".

Por último, más allá de la victoria contra el filial de la Real Sociedad, Fredi Álvarez quiso explicar que el Celta Fortuna está realizando un gran trabajo en esta temporada. "Las victorias reafirman el trabajo. Venimos de hacer un muy buen partido en Gijón sin tener ningún premio. Estamos teniendo semanas de mucha dificultad en el día a día, y aun así, los chavales tienen hambre, tienen ganas, y me alegro muchísimo por ellos".