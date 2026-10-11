Las "dudas" de Luis García Plaza ante el Levante y su 'dardo' a Mourinho pensando en el Real Madrid: "Hay que apoyar a los árbitros"

El entrenador del Sevilla FC admite que el parón se le ha hecho "muy largo" y asegura tener "la sensación de que fuera el primer partido de Liga", por lo que mantiene la incertidumbre sobre cómo responderán sus jugadores

El Sevilla FC retoma LaLiga tras el largo parón internacional con el primero de sus dos encuentros consecutivos lejos del Sánchez-Pizjuán. Le tocará cerrar la 8ª jornada ante el Levante en el Ciutat de València, donde en el tramo final de la pasada campaña sucumbió por 2-0, merced al doblete del ex nervionense Iván Romero, lo que provocó una profunda ola de pesimismo que hizo dudar de la salvación. Sin embargo, la misma sería posteriormente certificada con tres victorias consecutivas que hicieron que Luis García Plaza se ganase su continuidad.

La última visita al Levante, su "peor partido" al frente del Sevilla FC

A ello se ha referido este domingo, en rueda de prensa, el técnico madrileño, que espera una actuación muy diferente de los suyos ante el cuadro granota. "Sí, fue el peor partido que hicimos el año pasado, ese día el equipo me decepcionó. Entonces, ellos fueron muy merecedores de la victoria. Pero revancha ninguna. Si estamos como aquel día no sumamos, perdemos. Yo tras ese partido estaba muy preocupado, había que darle un volantazo al equipo y se consiguió. Si no recuerdo mal, ése era mi tercer partido de LaLiga y vivíamos cada encuentro como una final. De esos partidos de final de campaña creo que es el único que no competimos. Lo de Vigo era diferente, porque ya habíamos conseguido la permanencia. Estoy más estable que el año pasado, la situación era dramática, corrimos serio riesgo de descender. Hay que darle mucho mérito a los jugadores, por cómo se unieron para sacar la situación. Ahora vamos en otra situación y si ganamos nos quedamos a 11 puntos del descenso, que sería muy bueno. Luego no sé qué pasará, pero la Primera es muy dura, ahí está el ejemplo del Espanyol de la pasada campaña tras una gran primera vuelta. Hay que seguir sumando puntos", afirmó sobre la actual situación de su equipo.

Además, el preparador madrileño no escondió que después de tanto tiempo sin competir, es una incógnita saber que versión mostrarán sus jugadores. "El parón se me ha hecho muy largo. Es una cosa que no habíamos vivido nunca, tres semanas parados habiendo jugado 7 jornadas. Tengo la sensación de que fuera el primer partido de Liga, son 23 días desde que jugamos el último partido. Una sensación muy rara. ¿Si nos va a pesar? Ya te lo diré mañana por la noche. Si hubiéramos estado mal, este parón venía espectacular. Hemos hecho una mini pretemporada. Pero en nuestra buena dinámica, te entran las dudas de cómo responderemos. Espero que respondamos bien, que significa competir bien el partido, y eso es independiente del resultado", indicó.

El regreso de Kike Salas y el estado de Suazo

Por otro lado, García Plaza confirmó que Kike Salas, baja contra el FC Barcelona antes del parón, "está al cien por cien". "Para qué iba a jugar el Antonio Puerta infiltrado. Está haciendo una temporada espectacular y ojalá siga así. Los tres centrales que están participando están a muy buen nivel, incluido Sangante. Estamos muy bien cubiertos ahí”, añadió, revelando además que todos los internacionales han regresado en perfecto estado: "El que nos da más miedo es Suazo, porque juega todo en Chile, allí no reparte minutos, pero como lo expulsaron el primer partido, el segundo duelo no jugó. Viene con buena carga de partidos”.

Los elogios de García Plaza al Levante: "Siempre le tendré un cariño especial"

Con respecto al Levante, por su parte, el técnico sevillista advirtió del peligro del conjunto dirigido por Luís Castro. "El rival me parece un buen equipo, que tiene menos puntos de los que ha merecido. El Levante es un equipo propositivo, de jugadores con buen pie y muy dinámicos. Tiene varios registros en ataque. Creo que con pelota también le podemos hacer daño, vamos creciendo en ese aspecto. Todo pasa por hacer un buen control de partido. Ellos parten del 4-3-3 aunque a veces lo van cambiando. Tenemos que ser nosotros mismos. Lo que nos permite estar con estos puntos es que somos un equipo reconocible, vertical, intenso y que sale a ganar siempre y llega a portería. Luego esto se mide por el acierto en las áreas y de momento estamos bien en este sentido”, explicó, admitiendo además que se trata de un partido "especial" en el plano personal por su paso por el club valenciano.

"Hemos vivido momentos emocionantes para mí y duros para ellos, como el 'play off' de ascenso para el Alavés. Ese club ha pasado situaciones muy duras, pero cuando llegué allí estaba en una situación dificilísima, era caótico. Pero luego pasé tres años muy bonitos, donde conseguimos el ascenso y una permanencia muy cara, la más cara. Siempre le tendré un cariño especial. Va a ir familia y muchos amigos al partido. Se han reinventado, con un gran trabajo de Héctor Rodas y el entrenador”, apuntó.

'Pasa' del Real Madrid: "Ahora mismo, Levante"

Sus cinco sentidos, por tanto, están puestos en el duelo de mañana lunes, por lo que solo se refirió de soslayo a las protestas de Mourinho y la expulsión de Vinicius ante el Villarreal, lo que hará que el brasileño sea baja la próxima jornada ante el Sevilla FC. "Ahora mismo, Levante. Ya hablaremos del partido contra el Real Madrid. Tenemos que apoyar a los árbitros. Yo me equivoco, los jugadores se equivocan. Otra cosa es que con respeto podamos decir que creemos que una jugada podía ser de otra manera. La jugada del Barcelona contra nosotros, hablé con el árbitro, me explicó su punto de vista y yo no lo comenté en conferencia de prensa”, sentenció.