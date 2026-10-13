De la alegría de Félix Correia por su gol, a la autocrítica de Kochorashvili tras el empate del Sevilla: "Nos faltó creerlo hasta el final"

El georgiano y el portugués han vivido una gran noche ambos a pesar del sabor agridulce que deja este empate en el Ciutat de València; con el centrocampista sumando una gran actuación individual y el portugués sumando en el aspecto goleador

Auténtica locura de final del partido la que se ha vivido en la noche de este lunes para poder cerrar la novena jornada de LaLiga. Cuando todo parecía indicar que los tres puntos zarparían rumbo Nervión, los minutos finales acabaron dejando hasta tres goles que acabaron instalando el definitivo empate en el marcador. Un momento complicado que prueba esta cosa, y es que este Sevilla sigue teniendo muchos de esos debes que el equipo acumula en ciertas tareas defensivas; floreciendo de nuevo aspectos que ya parecían olvidados como la inseguridad y el no saber qué hacer con el cuero. Un empate que, sin lugar a duda, enseña el camino de los errores de este equipo.

Los protagonistas que han comparecido tras este encuentro hacen un análisis muy parecido, conscientes de la gran oportunidad que se ha perdido de ganar distancia ante uno de los conjuntos de la misma liga que el equipo de García Plaza. En este caso, en los propios medios del Sevilla FC, tanto Kochorashvili como Félix Correia han salido ante los medios en una noche especial para ambos. El primero regresaba a su casa, y ha firmado una gran actuación antes de irse bajo una gran emoción. El segundo, a pesar de sus errores, ha conseguido ya su primer tanto como sevillista. Algo que, sin duda, tardará en olvidar.

Las palabras del 'capitán' georgiano en su vuelta a casa

El georgiano tenía claro su análisis tras el encuentro y es que, a pesar de completar un partido muy completo, les duele ver cómo se pierde ese botín. "El partido ha sido muy competitivo desde nuestra parte. Hemos tenido ocasiones para marcar más goles, nos hemos aprovechado y al final el Levante es un equipo que nunca baja a los brazos, tiene jugadores de muy alto nivel y en eso nos han castigado. Cuando teníamos la oportunidad, teníamos que haber aprovechado. (...) Nos faltó eso. Creerlo hasta el final un poco, pero estoy súper contento por el equipo, por los chicos que han dejado todo en el campo y al final intentaremos ahora recuperarlo lo más rápido posible porque nos espera un partido también muy complicado".

"Cuando marcas el segundo tienes la sensación de que tienes el partido controlado. Estás intentando defender bien, pero tienen jugadores de alto nivel que, en cualquier ocasión donde vas a fallar un poco, te pueden castigar. Si vuelvo a ver el partido diría que teníamos que mejorar después del segundo gol, de no bajar la intensidad. Al revés, subirla para intentar matar el partido".

Por último ha sido un partido muy especial en su apartado personal, ya que supone el regreso a la que fue su casa. "Ha sido un partido muy especial para mí desde el corazón cuando estaba viniendo con el bus. Me acordaba todo el momento de lo que pasó aquí desde niño. Me he hecho un hombre aquí y nada, agradecido por el cariño de la gente".

A pesar de todo, Félix ya suma en goles

Otro de los que han comparecido es el extremo portugués que, a pesar de haber consumado varios errores durante el encuentro, supo reponerse y sumar su primer tanto como sevillista. "Estamos tristes, pero seguimos sumando, seguimos compitiendo, que es importante. Nosotros sumamos siempre, o tres o uno, pero estamos un poco tristes porque fallamos muchas oportunidades de gol. Faltó un poco de sangre en los últimos minutos".

"Nos faltó un poco de concentración también. Después del 2-0 también, el Levante hace el 2-1 muy rápido. Después seguimos bien, trabajando y jugando bien. Tenemos oportunidades, pero tenemos que matar el partido. Seguimos sumando y eso es lo importante".

Sobre este primer tanto, lo tiene claro. "Es un momento especial para mí porque sigo creciendo. La gente cree en mí, hablan bien de mí y estoy muy agradecido. (...) Toda la gente me trata bien, el vestuario, el presidente... Es un gol muy importante porque sigo trabajando y quiero más", respondió.