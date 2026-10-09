El entrenador que dio la oportunidad a Miguel Sierra avisa que aún no ha ofrecido su mejor versión: "Percibí esa luz especial y no tiene techo"

Manolo Sánchez Murias, que rescató de la suplencia al extremo en el Avilés y propició su salto, explica en ESTADIO Deportivo como fue la primera impresión y cuándo estalló, y que tiene potencial para subir más escalones en el Sevilla: "El siempre ha sabido que tiene algo especial"

Siempre hay un entrenador que, de una forma u otra, marca la carrera de un futbolista, la impulsa en el momento justo, y en el caso de Miguel Sierra, joya consolidada en el Sevilla, responde al nombre de Manolo Sánchez Murias.

El técnico gijonés lo situó en el escaparate al rescatarlo de un segundo plano en el Avilés Industrial cuando llegó al banquillo en el mes de octubre. De suplente pasó a protagonista con una actuación brillante en Abegondo contra el filial del Deportivo y, a día de hoy, no solo no le sorprende su explosión en Nervión, sino que considera que, por lo que le conoce, todavía alberga margen de mejora.

La primera sensación que le causó Miguel Sierra: "Vi esa luz de un chico que sabe que tiene algo especial"

"Llegué en octubre y me encuentro con un jugador que no venía participando mucho, un chico joven vivía su primera experiencia fuera de su casa. Era un chico con energía, un chico con las ideas claras y un chico con mucho talento. Sin participar demostraba entusiasmo, demostraba esa energía y esas ganas de seguir su camino", explica en ESTADIO Deportivo Sánchez Murias, que señala el punto de inflexión.

"Poco a poco fue demostrando, y yo veía claro que merecía su sitio. Jugamos un partido contra el filial del Dépor y ganó el partido en la segunda parte y, a partir de ahí lo jugó todo", apunta el asturiano, que recuerda con nitidez cuál fue la primera sensación que le causó el granadino.

"Es algo que recuerdo bien, Me dio la sensación desde el principio de ser un chico humilde, con las ideas claras, con mucho talento, muy respetuoso, que quizás no estaba en su mejor momento a nivel de motivación, a nivel anímico, pero que nunca decayó en el día a día. Tenía esa luz de chico que sabía que llevaba algo dentro y que lo quería defender. Cada día fue brillando más, iluminando su fútbol y diciendo a todo el mundo que estaba ahí", explica Sánchez Murias, en la imagen de arriba con Miguel Sierra de fondo en el Avilés

Manolo Sánchez siempre tuvo claro "que llegaría lejos"

En esta línea, Sánchez Murias destaca que nunca dudó que revertiría su situación porque él confiaba mucho en sí mismo. "Siempre percibí ese convencimiento de que llegaría lejos y es lo que se me viene a la cabeza cuando lo veo triunfar en el Sevilla", indicó el míster gijonés, ahora segundo en la Cultural Leonesa y que rememora que Sierra renunció a salir en el mercado invernal y que dio el "puñetazo en la mesa en el mes de enero, llamando la atención de forma muy notoria" y provocando que "todo el mundo se fijara en él porque tiene un fútbol muy atractivo".

En este sentido, su entrenador en el Avilés reconoce que no le pilló por sorpresa el gran salto de Miguel Sierra, pero que lógicamente era difícil vaticinar que llegaría tan lejos y tan rápido. "Los técnicos a veces tenemos que ver a los futbolistas no solo por lo que dan, sino por lo que pueden llegar a dar y en aquel momento era difícil aventurar la explosión que ha tenido, pero no cabe duda que percibí que tenía condiciones muy llamativas a nivel técnico para dar el salto, con una fuerza espectacular, con una arrancada, con dribbling, con tiro, con llegada al área....a lo que se sumaba la humildad, el respeto, el compromiso", argumenta Manolo Sánchez, que utiliza su experiencia en la cantera del Sporting para asegurar que no le ha sorprendido nada de lo ocurrido.

"Margen de mejora para seguir creciendo"

"No me sorprende, la verdad. Yo he trabajado mucho tiempo en la cantera del Sporting y creo que muchas veces los jugadores jóvenes que vienen de categorías inferiores, cuando los pones con gente buena, en el caso de Sierra en un equipo de alto nivel como es el Sevilla, también sorprenden o llaman la atención de otra forma. Las condiciones las tenía y las ha aprovechado en su momento", apunta.

De esta manera, Manolo Sánchez Murias quiere destacar que Miguel Sierra no ha alcanzado su techo y que todavía puede dar más sobre el césped en función de su experiencia en el Avilés. "No le veo techo, la verdad, no lo tiene. Tiene potencial y margen de mejora indudable, porque a medida que pasa el tiempo va cogiendo la experiencia de los partidos, de los minutos, en un equipo como el Sevilla. Eso le va a impulsar y le va a hacer crecer, porque es un chico también con esa mente abierta, con los ojos abiertos y los oídos también para seguir creciendo. Sin duda, tiene margen de mejora y margen de crecimiento".

La espectacular subida de su valor de mercado: "Es un activo muy valioso"

De esta manera, valora también el espectacular crecimiento de su valor mercado, de 300.000 euros a siete millones. "Es un activo muy valioso del Sevilla, es un jugador con juventud, con potencial, con margen todavía de mejora, que está teniendo la suerte de poder participar en un grandísimo equipo como el Sevilla, y de contar con la confianza de su cuerpo técnico. Los sevillistas van a seguir disfrutando mucho con él".