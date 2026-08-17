Manu Fajardo tacha a Jovan Milosevic de la lista de delanteros: el serbio se va al Braga

El último verdugo verdiblanco en la Europa League acuerda con el Stuttgart un traspaso por ocho millones de euros y el ariete de 21 años y 1,90 desembarca a orillas del Miño para acompañar, junto a un Jonas Wind también llegado de la Bundesliga, a los españoles Pau Víctor y Fran Navarro

El Sporting de Braga habría llegado ya a un acuerdo con el Stuttgart por Jovan Milosevic, un joven delantero de 21 años y 1,90 de estatura que había llamado la atención del Real Betis por su buena pretemporada. Aunque salió cedido en tres ocasiones desde su llegada en 2023 procedente de la Vojvodina cuando aún era juvenil (al St. Gallen suizo, el Partizán de Belgrado y el Werder Bremen alemán), su perfil y capacidad de revalorización no le sacaron nunca del radar verdiblanco, aunque la apuesta más firme y decidida a orillas del Miño ha terminado decantando la balanza hacia el lado portugués.

Según adelanta el reconocido periodista Ben Jacobs, ocho millones de euros tendrían la culpa. El balcánico ya habría dado su visto bueno y se habría decantado por los rojiblancos, últimos verdugos en Europa League del cuadro heliopolitano, con los que firmará un contrato hasta el 30 de junio de 2031 (cinco temporadas) para acompañar a los españoles Pau Víctor y Fran Navarro junto a otro refuerzo llegado de la Bundesliga hace poco con el mismo perfil de 'tanque': Jonas Wind, aterrizado a coste cero desde el Wolfsburgo. De esta forma, Manu Fajardo deberá tachar un nuevo nombre de su lista corta de artilleros.

Y es que otro que gustaba, Santi Giménez, está muy cerca de consumar su pase al Oporto a través de una cesión con opción de compra superior a los 20 millones de euros, parece que al final no una obligación, como pretendía el Milan, aunque el internacional mexicano tiene todo arreglado para quedarse cuatro años más en Do Dragao. Rechazados ofrecimientos como los de Christopher Nkunku (también 'rossonero') o Elye Waki (del Eintracht de Frankfurt), se retiró pronto de la puja de Mathys Tel, en parte por no ser un '9' de referencia sino más bien un extremo que puede ejercer arriba, aparte de su salario prohibitivo.

Una 'short list' con Fábio Silva y Troy Parrot

A dos semanas justas de que abroche el mercado veraniego, el Real Betis busca con urgencia y máxima prioridad un delantero centro que acompañe al 'Cucho' Hernández y supla las salidas del 'Chimy' Ávila (muy cerca de Independiente de Avellaneda) y Cédric Bakambu. Se mantiene en la 'short list' el irlandés Troy Parrott, a quien en los Países Bajos dan por hecho tras caerse el trato con el West Ham, pero que está lejos todavía por sus expectativas salariales y de traspaso por parte del AZ Alkmaar. También se espera que ceda por Fábio Silva el Borussia Dortmund, pues el luso es otro de los preferidos en La Cartuja.