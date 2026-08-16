La postura de Fábio Silva: lo que escapa a su control y lo que desea que ocurra

El delantero de Oporto valora con mayor interés las diferentes opciones que maneja de LaLiga, su prioridad en caso de salir, aunque sus agentes seguirán trabajando hasta el 31 de agosto para encontrar una solución en caso de que persista su rol secundario en el Dortmund

El Real Betis ha movido ficha esta semana por Fábio Silva, seguramente el delantero mejor colocado en su 'short list' de nuevo este verano, aunque no el único. Dos emisarios verdiblancos, el CEO Ramón Alarcón y el secretario técnico Álvaro Ladrón de Guevara, se habrían reunido en Dortmund con los dirigentes del Borussia para presentar formalmente su candidatura a acoger al ariete portugués, recibiendo de primeras la negativa a una salida en forma de cesión con opción de compra, la única vía factible ahora mismo en La Cartuja por motivos de margen salarial, aunque ninguna de las partes dan el asunto por descartado. En absoluto.

Antes al contrario, el cónclave vendría propiciado por un acuerdo personal en las condiciones económicas con el ex de los Wolves, que da prioridad a la vía heliopolitana, aunque tampoco está por la labor de forzar su marcha. En cualquier caso, tiene claro que, de cambiar de aires, sería en dirección a LaLiga, donde descolló con la camiseta de la UD Las Palmas y lo han reclamado, aparte del cuadro de Manuel Pellegrini, la Real Sociedad, el Villarreal CF y el RC Deportivo de La Coruña. "Todavía no hay nada concreto, ningún avance", aclaran a ESTADIO Deportivo desde el entorno de Fábio Silva, cuyo fichaje se sigue cociendo a fuego muy lento.

Centrados en la medular, luego tocará la vanguardia

Sin embargo, los agentes del artillero trabajarán hasta el 31 de agosto en busca de una solución, pues su rol en el Dortmund sigue siendo secundario. Con Serhou Guirassy como indiscutible referencia arriba y al ahora reubicado Maximilian Beier como alternativa, más el de Oporto, no tiene pinta de que vayan a dejarle salir, salvo que alguien asegure la amortización pendiente (18 millones de euros) y una pequeña plusvalía de manera inmediata o asegurada a un año vista, hasta que contraten otro punta. Centrados ahora en los medios Joey Veerman y Giannis Konstantelias, el siguiente debería ser otro '9', lo que podría dejar el camino libre a Fábio Silva.

Gestiones paralelas por un '9' que acompañe al 'Cucho' Hernández

Todo puede cambiar si en los 15 días de ventana de transferencias que quedan por delante el Real Betis completa una gran venta, como era su intención, o dos menores, con Nelson Deossa y Pablo García como opciones más factibles a esta hora, aunque en La Cartuja trabajan sobre el escenario de contratar un delantero a préstamo que encaje en su actualmente constreñido margen salarial. Se negocia paralelamente con, al menos, dos futbolistas más aparte de Fábio Silva, pues no puede quedarse otro mercado más sin reforzar esa posición, pues ya se marcharon el 'Chimy' Ávila (muy cerca de Independiente) y Cédric Bakambu (que no desembarcará en Porto Alegre).