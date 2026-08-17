Gnangoro Bouare, Rodrigo Marina y Álvaro de Pablo, refuerzos para el Betis Deportivo por fuerza mayor

El pivote de Vícar regresa de su exitoso periplo en pretemporada con la primera plantilla a la espera de resolver su futuro, mientras que el delantero extremeño ha visto cómo se caía su traspaso al Avellino; por su parte, el meta madrileño aterriza cedido con opción de compra desde el Valladolid

Prosigue con su pretemporada el Betis Deportivo para preparar el arranque de la competición oficial dentro de algo menos de tres semanas (el fin de semana del 5-6 de septiembre) en tierras grancanarias ante la UD Las Palmas Atlético. Y, poco a poco, Dani Fragoso empieza a recibir refuerzos y no bajas, pues el catalán 'perdió' por una buena causa a los promocionados Manu González, José Antonio Morante y Gnangoro Bouare, que se quedaron con Manuel Pellegrini pese al avance de las semanas. Con la planificación por rematar arriba, ya hay algunas certezas y, por fuerza mayor en varios casos, empieza a ver más relleno su vestuario.

Gnangoro Bouare, 'relegado' mientras no renueve o salga

Con la primera plantilla desde que arrancó la pretemporada con el primer 'stage' en Alemania y ofreciendo una gratísima impresión a las órdenes de Manuel Pellegrini, para el que ha sido uno más, el Real Betis ha tomado la decisión de relegar al segundo equipo a Gnangoro Bouare mientras se resuelve su futuro. El de Vícar, por el que se han interesado clubes de Primera (el último, el Rayo Vallecano) y Segunda división, tiene una oferta de renovación por tres temporadas, pero no existe aún acuerdo entre las partes.

Con los verdiblancos pidiendo, según diversas fuentes, unos 500.000 euros por su pase (y derechos futuros en caso de traspaso a otra entidad) y una cláusula de rescisión de 15 millones, el futuro del hispano-maliense es una incógnita que debe resolverse en las próximas semanas. Lógicamente, a él le gustaría quedarse con los mayores, pero la propuesta del todavía dueño de sus derechos no se lo asegura. Antes al contrario, se peina el mercado en busca de un pivote, aparte de un delantero centro y del deseo de hacer sitio a Dani Ceballos.

De todas maneras, el ex del Sanluqueño no está forzando ni mucho menos una salida, pero, con un sueldo ínfimo incluso para categorías no profesionales, entiende, como también lo hace su entorno, que se ha ganado que lo valoren en su justa medida y que le den una oportunidad a sus 22 años que se ha ganado con su rendimiento en entrenamientos y amistosos estivales. Desde la humildad, esperará acontecimientos, ya que, si a Manu Fajardo no le llega para otro '5', siendo del gusto del 'Ingeniero', podría encontrar que apuesten de verdad por él.

Rodrigo Marina, de momento, se queda

Reservado, incluso, durante los amistosos veraniegos del segundo equipo verdiblanco, al que regresó a la vuelta de la concentración en tierras alemanas con el primero, Rodrigo Marina tenía las maletas hechas para cambiar de aires a sus 20 años recién cumplidos. AD Ceuta, Granada CF y CD Extremadura 1924, en España, el Pafos chipriota y el Alverca portugués se habían interesado por él, aunque el Avellino, de la Serie B, lo había seducido. Con todo, el acuerdo por 800.000 euros fijos, 200.000 en bonus y el 30% de una futura venta se ha caído al cambiar los italianos las condiciones a última hora, por lo que, hasta nueva orden, será uno más para Dani Fragoso.

Álvaro de Pablo 'confirma' que Manu González no vuelve

El Real Betis está muy cerca de confirmar el fichaje para el Betis Deportivo del guardameta de 24 años del Valladolid Promesas Álvaro de Pablo, que ya pasó reconocimiento y llega cedido con opción de compra al filial verdiblanco, necesitado sin duda de experiencia tras la marcha hace dos veranos de Guilherme Fernandes (25 años ahora) y éste de Germán García (22). Como quiera que Manu González no alternará, al menos mientras esté lesionado Diego Conde, la portería era una cuestión que preocupaba y ocupaba en Heliópolis. El madrileño será tercer portero mientras tanto. Es una recomendación del nuevo secretario técnico de fútbol formativo, Alberto Cordero, que lo conoce del Pucela.

Ya fichó hasta 2029 Alejandro Postigo, de 19 años, procedente de la Gimnástica Segoviana, y que se ha alternado este verano en los amistosos bajo palos con Bruno Klimek (18), Fedir Tkachenko (18) y Yan Zhuravskyi (17). Entre ellos, Víctor Lavado (17) y Víctor Kroes (17) completarán las plantillas del Betis Deportivo, el recién ascendido Betis C de Capi y el primer juvenil de Carlos Geraldo, que competirá por tercer año consecutivo en la UEFA Youth League.