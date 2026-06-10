Alberto Cordero, el censurado ayudante de Víctor Orta en Nervión, a punto de fichar en La Cartuja

El joven visueño, que ha formado parte del 'staff' de confianza del ejecutivo madrileño en Middlesbrough, Leeds, Sevilla y Valladolid, negocia en estos días su incorporación a la disciplina verdiblanca como sustituto de Óscar Carazo al frente de la secretaría técnica del fútbol formativo

Alberto Cordero, uno de los dos ayudantes principales de Víctor Orta en la actualidad junto a Gaby Ruiz, a su lado ambos desde la etapa en el Middlesbrough inglés (cuando el primero era sólo un becario), negocia con el Real Betis para convertirse en sustituto de Óscar Carazo al frente de la secretaría técnica del fútbol formativo. Según adelanta 'ABC de Sevilla', el joven visueño podría desvincularse en los próximos días del Real Valladolid, a donde ha acompañado de nuevo al ejecutivo madrileño (como en Leeds United y Sevilla FC), para convertirse en la mano derecha de Miguel Calzado, que cumple siete años al frente de los escalafones inferiores verdiblancos.

Sustituiría, así, al ex miembro de la cantera del Real Madrid, que desembarcaba en Heliópolis en 2022 como cmo responsable de captación y adjunto a la dirección de la cantera, tras su paso por Recreativo de Huelva y Rayo Majadahonda, donde ejerció de director deportivo. A principios de 2024, coincidiendo con la marcha de Ramón Planes al Al-Ittihad y una amplia promoción interna para sustituirle, pasó el economista a dirigir de primera mano la política de captación en el Real Betis, apostándose decididamente por la diversificación entre la captación nacional, que contaría con 18 'scouts', y la internacional, con cinco ojeadores.

El nombre de Alberto Cordero, muy valorado profesionalmente en el mundillo, no ha estado últimamente exento de polémica, pues se destapó durante su paso por el Sevilla FC (entre 2023 y 2025) que es bético de cuna, si bien el protagonista nunca se pronunció al respecto y hasta fue defendido públicamente por el presidente nervionense, José María del Nido Carrasco, cuando su padre y opositor, José María del Nido Benavente, expuso al analista y a otras personas que tenían (como el psicólogo y responsable de Metodología Ignacio Navarro o el escolta Néstor Retra) o siguen teniendo vinculación con la institución (como el abogado y secretario del consejo Alberto Pérez-Solano).

José Ignacio Navarro ha hecho el camino opuesto

Si Alberto Cordero fue acusado no ya de bético, sino de haber sido uno de los fundadores del grupo ultra verdiblanco 'United Family', durante su reciente etapa dentro del equipo de trabajo de Víctor Orta en el Sevilla FC, con Antonio Cordón llegó al Real Betis en 2020 y se mantuvo hasta 2023 su mano derecha, José Ignacio Navarro, de reconocido sentimiento sevillista, aunque de perfil aún más bajo. De hecho, el ejecutivo hispalense, que regresó a Nervión el pasado verano y acaba de ser nombrado director deportivo, ya había formado parte como 'scout' de la disciplina blanquirroja entre 2005 y 2014, haciendo gala, como no podía ser de otra forma, de sus colores.

En una ciudad bipolar y cainita como la capital andaluza, y dejando a un lado los futbolistas que han defendido las camisetas de los dos equipos hispalenses (Diego Rodríguez, Juan Luis Redondo, José Mari Poyón, Salva Sevilla, Fernando Vega, José Carvajal, Enrique Mateos, Francisco Antúnez, el propio Isco Alarcón...), ha habido 'transfuguismo' de Heliópolis al Pizjuán o viceversa con entrenadores (Juande Ramos, Luis Aragonés, Vicente Cantatore, Luis Cid Carriega, Ferdinand Daucik...) y preparadores físicos (Marcos Álvarez y David Gómez).