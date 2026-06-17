Bordalás pierde a uno de sus pilares: Arambarri deja el Getafe y firma por el River Plate

El centrocampista internacional con Uruguay se despide del Getafe de Bordalás, que pierde a una pieza clave para su estreno en la Conference League, y este miércoles firma su nuevo contrato con el River Plate por cuatro temporadas

El Getafe se prepara para un mercado de fichajes bastante agitado, en el que sufrirán salidas muy destacadas. Entre ellas, la de Mauro Arambarri, que ha sido uno de los jugadores clave para José Bordalás, quién finalmente ha renovado por el club madrileño. Aunque esta temporada, en la que competirán en Europa, la afrontará sin el centrocampista uruguayo, que se ha convertido en uno de los futbolistas más importantes de la historia reciente del Getafe CF.

Arambarri firma este miércoles su nuevo contrato por el que ficha por el River Plate para las próximas cuatro temporadas. El futbolista uruguayo ya está en Argentina, dónde va a pasar el reconocimiento médico y firmar este nuevo acuerdo. De esta forma, el centrocampista se une a uno de los históricos del fútbol de Sudamérica, en el que puede ser su último gran contrato en la élite del fútbol.

Mauro Arambarri cierra una etapa en el Getafe y ficha por el River Plate

Este traspaso supone un adiós clave en la planificación del Getafe, que este año va a competir en Europa gracias a su clasificación para la Conference League. Lo harán de la mano de José Bordalás, que finalmente ha renovado con los azulones hasta 2028. Sin embargo, en este reto europeo no contarán con uno de los jugadores indiscutibles del técnico español.

Arambarri llegó al club madrileño en 2017 y desde entonces ha jugado 260 partidos oficiales, convirtiéndose en una pieza clave en el ataque y en uno de los líderes competitivos del vestuario. Sin embargo, ahora pone rumbo al River Plate y se aleja de La Liga.

Una marcha muy significativa para Bordalás y el Getafe

La marcha de Arambarri es lógica por el momento en el que se encuentra en su carrera. A sus 30 años ha tenido la oportunidad de firmar un gran contrato hasta 2030 con el River, el que probablemente sea su última gran oferta en la élite. Sin embargo, eso no quita que sea una marcha muy notable para La Liga. Especialmente para el Getafe, con los aficionados despidiéndose ya de Arambarri, al que echarán de menos en el Coliseum y al que catalogan como una leyenda del club azulón.

Las cifras del traspaso de Arambarri del Getafe al River Plate

Lo más lioso de este acuerdo ha sido establecer las cifras concretas del traspaso, ya que los derechos están repartidos entre varias partes. El precio final de la operación ha sido de 6 millones de euros, aunque divididos entre los que tienen sus derechos. Por este traspaso el Getafe se lleva el 50% del pase, unos 3 millones de euros.

El otro 50% está repartido entre el Boston River (30%), su antiguo club, y en el propio jugador y sus representantes (20%), que se quedarán con una cifra de 1,2 millones de euros.

Arambarri se queda a las puertas de jugar el Mundial con Uruguay

Este fichaje supone el regreso del jugador uruguayo al fútbol sudamericano y su 'vuelta a casa', a pesar de que se va a incorporar a un equipo de Argentina. Un traspaso que se produce durante el Mundial 2026. Sin embargo, Mauro se ha quedado a las puertas de participar en esta prestigiosa competición por países. El centrocampista estuvo en la pre-lista de Marcelo Bielsa, pero finalmente se quedó fuera de la convocatoria de los 26 jugadores que han viajado a Estados Unidos, México y Canadá.