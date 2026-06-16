El enfado de Marcelo Bielsa a pesar del empate de España: "Nosotros este partido teníamos que ganarlo"

El Seleccionador de Uruguay reconoce no estar orgullo del empate contra Arabia Saudí, pese a que son ellos los que han conseguido rescatar un punto en los últimos diez minutos y a pesar de un primer tropiezo de la Selección Española, su principal rival en la fase de grupos del Mundial

No ha sido el estreno esperado de España ni de Uruguay en el Mundial. Este quinto día de competición del Mundial ha tenido el debut del Grupo H pero lo ha hecho con resultados muy alejados de lo que se esperaba. Las principales dos favoritas de este cuadro no han sido capaces de pasar del empate contra Cabo Verde y Arabia Saudí.

Es más, el país que dirige Marcelo Bielsa ha estado a punto de liarla en su inicio en la copa del mundo, rescatando un empate contra Arabia Saudí a falta de diez minutos para el final, salvando así los muebles. De hecho, la 'Celeste' también ha hecho un gran favor a España al lograr empatar el partido, ya que la 'Roja' también tropezó en su debut, aunque en su caso se mantuvo la igualdad en el marcador de principio a fin. Pero este error de la Selección no consuela al entrenador de Uruguay.

A pesar de la hazaña de Maxi Araújo al rescatar un punto para Uruguay en los últimos minutos, Bielsa y el resto de jugadores de la bicampeona no están satisfechos con este resultado, llevándose un susto contra un país que necesitó la repesca para clasificarse para el Mundial. Un enfado que el seleccionador no ha ocultado tras el partido.

Marcelo Bielsa, frustrado con Uruguay por su agónico empate contra Arabia Saudí en el Mundial

El seleccionador de la bicampeona salió a dar explicaciones justo al terminar el partido, mostrándose claramente frustrado tras el empate contra un país que, en teoría, era mucho más flojo que ellos. Además, por el juego demostrado en el partido, cree firmemente que tenían que haber logrado los tres puntos. "En el caso del partido de hoy, me parece que, sin desmerecer las cualidades de nuestros rivales, que no hayamos ganado está mas ligado con que no conseguimos la versión de la que somos capaces" explicó Bielsa, que durante el primer tiempo no paró de exigirle más presión a sus jugadores.

"Sí, merecimos ganar" dejó claro el seleccionador, muy enfadado por la floja primera parte, en la que Abdulelah Al-Amri marcó el primer tanto para adelantar a Arabia Saudí en el marcador. "En el segundo tiempo erramos 10 goles', pero el partido es todo y si bien en el segundo tiempo cambió la imagen del equipo, en el primero no utilizamos 45 minutos" resumió Bielsa.

El seleccionador de Uruguay no se consuela con el tropiezo de la Selección Española

Este resultado de 1-1 no va a ser tan negativo ya que, con el empate a cero anterior entre España y Cabo Verde, todos los países de este Grupo H se quedan con un empate a puntos tras la primera jornada. Sin embargo, el técnico de Uruguay no se quiere consolar con los errores ajenos y se desentiende de España, asegurando que no le influye el resultado de la 'Roja' para que no le sepa tan mal su propio empate. "Nosotros este partido teníamos que ganarlo" dejó claro Bielsa, que no quiere depender de los resultados de sus rivales.

Fede Valverde, capitán de Uruguay, reconoce la frustración en su debut en el Mundial

El seleccionador lo ha dejado claro y los jugadores tiene la misma sensación: tenían que haber hecho más. La floja primera parte de la 'Celeste' les dio opciones a los saudís para ponerse por delante en el marcador, algo que enfada y frustra a los jugadores uruguayos. Así lo confiesa su capitán, Fede Valverde, que reconoce que se van "muy frustrados" pero "muy feliz con el trabajo de los compañeros".