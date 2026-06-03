El Getafe podría perder a Martín Satriano tras el interés del Venezia

El delantero uruguayo, clave en la clasificación azulona para la Conference League tras una gran temporada en LaLiga, acabó firmando hasta 2030, pero el fuerte interés desde la Serie A amenaza su continuidad

El Getafe CF ya tiene el primer aviso serio del mercado. Martín Satriano, uno de los grandes responsables de la reacción azulona en la segunda vuelta, ha despertado el interés del Venezia, recién ascendido a la Serie A, según apunta Gianluca Di Marzio.

El delantero uruguayo, de 25 años, llegó en enero y cambió el ataque del equipo de José Bordalás. Sus seis goles y una asistencia en 18 partidos ayudaron al Getafe a firmar una segunda mitad de temporada en LaLiga sobresaliente y a clasificarse para la próxima Conference League.

Martín Satriano cambia el ataque del Getafe

Satriano aterrizó en el Coliseum en el mercado de invierno como una apuesta de rendimiento inmediato. Venía de un contexto complicado, después de una grave lesión de rodilla que había frenado su progresión, pero encontró en el Getafe el escenario perfecto para recuperar confianza.

Su impacto fue rápido. El delantero aportó presencia física, juego de espaldas, agresividad en el área y una capacidad para competir que encajó de lleno con la idea de Bordalás. No fue solo una cuestión de goles, sino de cómo modificó el comportamiento ofensivo del equipo.

El Getafe necesitaba un delantero capaz de fijar centrales, descargar para la segunda línea y atacar centros laterales. Satriano dio todo eso y, además, terminó sumando cifras relevantes en muy poco tiempo: seis tantos y una asistencia en 18 encuentros.

El Venezia busca gol para su regreso a la Serie A

El interés del Venezia responde a una necesidad lógica. El club italiano acaba de ascender a la Serie A y necesita reforzar su ataque con jugadores que conozcan la exigencia de una gran liga.

Satriano encaja por varias razones. Tiene pasado en el fútbol italiano, donde perteneció al Inter de Milán antes de pasar por otros destinos, cuenta con pasaporte comunitario y ya ha demostrado que puede rendir en un campeonato exigente como LaLiga.

Para el Venezia, fichar a un delantero de ese perfil supondría elevar el nivel competitivo de su plantilla. No es un atacante veterano de transición, sino un futbolista todavía joven, con recorrido y con margen para consolidarse entre los grandes delanteros de las ligas europeas.

El Getafe compró a Satriano en marzo y lo ató hasta 2030

La situación contractual de Satriano protege claramente al Getafe. El club azulón convirtió su cesión en fichaje definitivo el pasado mes de marzo, tras llegar a un acuerdo con el Olympique de Lyon por una operación cifrada en seis millones de euros más posibles bonus.

El contrato del delantero se extiende hasta junio de 2030, una duración que deja al Getafe con todo el control de la negociación. No hay presión por una finalización cercana de contrato ni necesidad de aceptar una oferta baja. De hecho, la apuesta de Ángel Torres y la dirección deportiva fue estratégica. Satriano no llegó como una solución de emergencia para unos meses, sino como una pieza de presente y futuro.

Por eso, si el Venezia quiere avanzar, tendrá que presentar una propuesta muy por encima de una simple oferta de tanteo. El Getafe sabe que el mercado de delanteros es caro y que un atacante con impacto en LaLiga, contrato largo y tan solo 25 años no se regala.

Bordalás pierde una pieza difícil de reemplazar si sale

La posible salida de Satriano tendría una lectura deportiva delicada. Bordalás ha encontrado en el uruguayo un delantero muy útil para su modelo, especialmente en partidos de máxima exigencia. El Getafe no es un equipo que genere muchas ocasiones limpias por partido, por lo que necesita delanteros con capacidad para rentabilizar con poco.

Además, su adaptación ya está hecha. Cambiar un delantero así por otro fichaje siempre implica riesgo. Más aún en una temporada en la que el Getafe deberá compaginar LaLiga con la Conference League.

La competición europea aumenta la necesidad de fondo de armario. Vender a Satriano obligaría al club a buscar otro atacante fiable en un mercado donde ese tipo de perfiles suele tener un precio alto.

Una oportunidad para el Venezia, una prueba para el Getafe

El interés del Venezia confirma el buen movimiento que hizo el Getafe en marzo. Comprar a Satriano antes de que terminara la temporada permitió al club asegurarse un activo que ahora empieza a generar mercado.

Para el conjunto italiano, la operación sería ambiciosa. Para el Getafe, en cambio, el dilema será claro: mantener a una pieza que ha funcionado o escuchar si llega una oferta difícil de rechazar.

A día de hoy, la postura azulona es toda una incógnita. Satriano tiene contrato hasta 2030, ha sido clave en la clasificación europea y forma parte del proyecto de Bordalás, pero la falta de recursos económicos no señala a ningún jugador como 'intocable'. El Venezia, consciente de ello, ya ha llamado la atención sobre uno de los nombres propios del nuevo 'EuroGeta'.