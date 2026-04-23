Rafa Jódar - De Miñaur: Horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de Jódar en el Mutua Madrid Open 2026

El joven tenista madrileño se enfrenta a su segundo Top-10, Alex de Miñaur, después de jugar ante Taylor Fritz en el torneo de Delray Beach

Si miramos los números, Alex de Miñaur aparece como claro favorito ante el joven Rafa Jódar, pero después de lo que este madrileño viene haciendo durante el último mes, en este partido el favoritismo es muy relativo.

La nueva perla del tenis español se las ve con el jugador con más ránking que ha tenido enfrente hasta ahora. A lo largo del último mes ha vencido, entre otros, a Cameron Norrie, a Tomas Machac, a Jaume Munar... pero aún no le ha ganado a un Top-10 y tratará de hacerlo en casa.

Alex de Miñaur ocupa actualmente el puesto número 8 del ránking ATP y parte como quinto favorito en el Madrid Open 2026. El tenista australiano viene de llevarse un gran varapalo en el Conde de Godó tras caer muy pronto ante el serbio Hamad Medjedovic cuando aparecía como gran favorito por la retirada de Carlos Alcaraz. Tampoco pasó de cuartos en Montecarlo, por lo que debe empezar ya a ganar partidos para no ver comprometida su situación en el Top-10.

Enfrente tendrá a un tenista que no tiene nada que perder. Pese a que los nervios en su debut en Madrid indicaran lo contrario. Jódar ya ha cumplido. Y, de hecho, hace un mes no podría pensar verse donde hoy se ve. Tras ganarle a Jesper de Jong en primer ronda del Madrid Open se ha asegurado un puesto entre los 40 mejores y aspira a llegar a Roland Garros como cabeza de serie cuando a mediados de marzo estaba aún fuera del Top-100.

"Espero un partido muy duro. Segunda vez ante un top 10, a aprender de las cosas que vayan sucediendo en el partido, trataré de disfrutar. No todos los días se juega ante tu público y ante un gran jugador. Intentaré disfrutar de la ocasión y ganar”, señaló Rafa Jódar nada más ganar en primera ronda y, con ello, convertirse en el tercer jugador español que gana en Madrid con menos de 20 años. Sus predecesores: Nadal y Alcaraz.

¿A qué hora se juega el Rafa Jódar - Alex de Miñaur?

El partido entre Rafa Jódar y Alex de Miñaur correspondiente a la segunda ronda del Mutua Madrid Open 2026 tendrá lugar este viernes 24 de abril. El encuentro tendrá lugar en el horario estrella de la sesión de tarde, justo detrás del debut de Jannik Sinner, en la pista central Manolo Santana de la Caja Mágica. La hora fijada para este Rafa Jódar - De Miñaur son las 20:00 horas.

Dónde ver por TV y online el partido de Rafa Jódar en el Mutua Madrid Open 2026

El Mutua Madrid Open 2026 se puede ver en España en abierto, a través de RTVE, que lo televisa a través de Teledeporte desde las pistas de la Caja Mágica. También se puede ver en la plataforma de streaming RTVE Play.

Movistar, por su parte, tiene los derechos en España del ATP Tour y también retransmitirá el mejor torneo español a través de sus canales, con seguimiento especial a lo que hagan los tenistas españoles estos días.

La última opción para poder verlo, en este caso de forma online, es a través de la plataforma Tennis TV.

En ESTADIO Deportivo les daremos información detallada de todo lo que ocurra en el torneo madrileño.